Kind met voet in fietsspaken bekneld op Van Ketwich Verschuurlaan; brandweer schiet te hulp

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Brandweerlieden hebben dinsdagmiddag op de Van Ketwich Verschuurlaan een kind bevrijd dat met een voet in de spaken van een fiets terecht was gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van het ongeval kwam rond 16.15 uur binnen bij de hulpdiensten. “Het kind zat voorop de fiets bij één van de ouders”, vertelt Ten Cate. “Men fietste op het fietspad ter hoogte van de Brederoschool toen het door onduidelijke oorzaak misging. Al rijdend kwam de voet van het kind in de spaken terecht.”

De hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. “Brandweerlieden hebben de voet uit de spaken bevrijd. Hiervoor zijn verschillende spaken met redgereedschap verwijderd. Ondertussen waren ook verpleegkundigen van een ambulance ter plaatse gekomen. Zij hebben eerste hulp verleend. Het kind is daarna voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis.”

De brandweerlieden hebben de vader, een ander kind en hun fietsen thuisgebracht.