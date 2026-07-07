Kijken naar de grotendeels verduisterde zon vanaf het dak van het Forum

Foto via RUG

Op woensdag 12 augustus aanstaande verdwijnt de zon bijna helemaal achter de maan, ook in Nederland. Wie dat goed wil bekijken, kan dat doen vanaf het dak van Forum Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) richt daar een observatieplek in met apparatuur en speciale eclipsbrillen.

In Noord-Spanje is op 12 augustus een totale zonsverduistering te zien. In Nederland wordt de zon dan voor ongeveer 90 procent verduisterd doordat de maan ervoorlangs schuift. De verduistering begint om 19.17 uur. Een klein uur later is het hoogtepunt (20.11 uur), met de verduisterde zon laag boven de horizon. Daarom is een plek met vrij zicht op de horizon belangrijk, stelt de universiteit. Het dak van het Forum is daarom een van de plekken waar het verschijnsel goed te zien is.

Ook op andere plekken in Noord-Nederland organiseert de RUG kijklocaties. Op Vlieland is strandpaviljoen Badhuys de waarneemplek. Op Terschelling start de activiteit vanuit de bibliotheek in Midsland. Op Ameland kunnen bezoekers terecht bij restaurant Sjoerd op het strand bij Nes. Op het vasteland zijn ook de haven van Lauwersoog, het Zielhoes in Noordpolderzijl en de terminal van AG Ems ingericht als observatieplek.

De RUG raadt Stadjers met klem aan om de verduistering te volgen, want de volgende verduistering waarbij de zon zo ver door de maan wordt afgedekt (op 3 september 2081) laat lang op zich wachten. De observatieplek op het dak van Forum Groningen is vanaf 18.00 uur bemenst om veilig naar het verschijnsel te kijken. Iedereen is van harte welkom om langs te komen. De universiteit zorgt voor apparatuur en speciale eclipsbrillen.