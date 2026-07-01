Keti Koti is voor alle Groningers

Foto: Olivier Steppé - viering keti koti 2025

1 juli staat in Groningen volledig in het teken van Keti Koti. De Grote Markt verandert in een feestelijk terrein met liveoptredens van onder anderen Kenny B, diverse cultuur- en marktkramen en Surinaamse en Caribische catering.



Het interview met Faisel Saro kun je hier beluisteren.

Keti Koti betekend 'verbroken ketenen’ in het Sranantongo (de meest gesproken creooltaal van Suriname). is de jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. De dag staat stil bij de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij door Nederland op 1 juli 1863.

Hoewel 1 juli 1863 de officiële datum is waarop de slavernij werd afgeschaft, betekende dit niet dat alle tot slaaf gemaakte mensen direct vrij waren. Slavenhouders ontvingen een vergoeding van 300 gulden per vrijgemaakte persoon, terwijl de voormalige tot slaaf gemaakten zelf geen compensatie kregen. Bovendien werden zij in Suriname verplicht om nog tien jaar onder het zogenoemde Staatstoezicht te blijven werken, vaak op dezelfde plantages en regelmatig onder nauwelijks verbeterde omstandigheden. Faisel Saro, voorzitter van Stichting Kwaku Groningen en initiatiefnemer van de Keti Koti-viering in de stad verteld in de OOG ochtendshow over het evenement. Kwaku Groningen is een stichting die mensen en culturen met elkaar verbindt door ontmoeting, dialoog en viering. Vanuit respect voor verschillende achtergronden wil de stichting ruimte bieden voor gesprek, bewustwording en wederzijds begrip.

Grote stappen gezet

Saro vertelt over het toegankelijke programma op de Grote Markt. De organisatie wil alle Groningers betrekken bij de geschiedenis van het gedeelde slavernijverleden door middel van optredens,

informatievoorziening en de Keti Koti-markt. Volgens Saro zijn er de afgelopen jaren in Groningen grote stappen gezet in de kennis over het slavernijverleden van de stad. De samenwerking met zowel de gemeente Groningen als de provincie laat volgens hem zien dat er steeds meer ruimte is voor gesprek, erkenning en ontwikkeling rondom dit thema.

Onderzoek

De gemeente Groningen liet enkele jaren geleden onderzoek uitvoeren naar haar rol in de slavernij en slavenhandel. Daaruit bleek dat stad en provincie intensief betrokken waren bij de trans-Atlantische slavernij via de WIC en VOC. Groningse schepen vervoerden daarbij ongeveer 33.000 tot slaaf gemaakte mensen, terwijl rijke regentenfamilies er hun fortuin mee opbouwden. De uitkomsten van het onderzoek leidden in mei 2024 tot officiële excuses van de gemeente. Faisel Saro hoopt dat de Keti Koti-viering bijdraagt aan meer bewustwording en wederzijds begrip. Tegelijkertijd moet het vooral een verbindende dag worden, met muziek, cultuur en ontmoeting. Hoogtepunt van het programma is een optreden van Kenny B.

Meer informatie over het programma en Stichting Kwaku Groningen is te vinden op kwakugroningen.nl.

tekst en interview verzorgt door Hans Pettinga-Golo

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Wil je meehelpen om ons programma nog leuker te maken? Klik dan hier voor onze vacatures.