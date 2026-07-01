Keti Koti gevierd op de Grote Markt: ‘Stapje voor stapje alle Groningers bewust maken van gedeeld verleden’

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Grote Markt werd woensdagmiddag Keti Koti gevierd, de viering van de afschaffing van de slavernij in Nederland op 1 juli 1863. Dat betekende, na de herdenking van dinsdagavond, vooral feest met Surinaamse en Caribische muziek, dans en eten uit verschillende culturen.

Na de herdenking van het slavernijverleden van dinsdagavond stond de Grote Markt woensdag vanaf het middaguur vooral in het teken van de viering van de afschaffing van de slavernij. Om 12.00 uur klonken al Surinaamse en Caribische liedjes uit het carillon van de Martinitoren om bezoekers in de sfeer te brengen.

De opening begon een kleine twee uur later met een rituele opening. Daarna volgden toespraken en een minuut stilte, waarbij genodigden een grote cirkel vormden en een touw vasthielden als symbool voor verbinding.

Vervolgens ging het programma echt van start met optredens van lokale artiesten en dansgroepen, workshops, een foodmarkt met exotisch eten en stands waarin producten uit verschillende culturen waren uitgestald. Daarnaast konden bezoekers een wandeling door de stad maken, waarin de sporen van het Groningse slavernijverleden werden uitgelicht.

Foto’s: Rieks Oijnhausen

‘Laagdrempelig verbinden met gedeeld verleden’

Eerder op woensdag vertelde Faisel Saro, oprichter van Stichting Kwaku Groningen, al aan OOG over het belang van de viering op de Grote Markt:

“Informeren, inspireren en verbinden, dat is onze slogan en dat is wat we ook willen doen met alle activiteiten. Alle Groningers zo laagdrempelig mogelijk verbinden met de thematiek van een gedeeld verleden en in te stappen en kennis te maken met de thematiek.”

Foto’s: Rieks Oijnhausen

‘Stapje voor stapje alle Groningers bewust maken’

Voormalig burgemeester Koen Schuiling maakte in 2024 excuses voor de rol die het toenmalige gemeentebestuur had in het slavernijverleden en was daarmee een voorloper in het noorden van Nederland. Maar volgens Saro moet het noorden en dus ook Groningen nog wel meer wennen aan het idee dat ook hier een gezamenlijk verleden is als het over de slavernij gaat:

“Hier in Groningen is het heel anders dan bijvoorbeeld in de Randstad. We hebben het er niet zoveel over; we moeten er nog een beetje mee beginnen. Maar het gaat steeds beter en dat is een mooie ontwikkeling. Het gaat stapje voor stapje, maar het is pas geslaagd als we alle Groningers bewust hebben gemaakt van de thematiek.”

De Groningse viering is dan ook anders dan elders, besluit Saro: “We willen onze boodschap zo uitdragen dat het ook echt om Groningen gaat. Het onderzoek naar sporen van het slavernijverleden van Groningen laat zien dat Groningen echt actief betrokken is geweest bij de slavernij. Het is daarom ook hier een echt gedeeld verleden dat we hebben.”