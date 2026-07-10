Kennismaken met aangepaste sporten? Half augustus kan het in Ten Boer

Foto via Sport en Recreatie Ten Boer

In de Tiggelhal in Ten Boer is op zaterdag 15 augustus een gratis parasportclinic, bedoeld voor mensen met en zonder een beperking.

Deelnemers kunnen kennismaken met rolstoelbasketbal, rolstoeltennis en zitvolleybal. De clinic wordt verzorgd door (s)Cool on Wheels, de Esther Vergeer Foundation en Addie Dost van zitvolleybalteam Dio uit Bedum. Er zijn twee sessies: van 14.00 tot 15.30 uur en van 15.30 tot 17.00 uur. Tijdens een sessie van anderhalf uur kunnen deelnemers alle drie de sporten uitproberen.

De clinic vindt plaats in de Tiggelhal aan de Sportlaan 3 in Ten Boer. Meedoen is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk. Dat kan tot en met vrijdag 14 augustus via deze link. Meer informatie over de activiteiten lees je hier.