Kardingebultra opnieuw gewonnen door Jort van Zutphen: “Ontzettend hoog niveau” (foto’s)

Jort van Zutphen heeft de vijfde editie van de KardingeBultra gewonnen. Foto: Rieks Oijnhausen

Jort van Zutphen uit het Friese Weidum heeft voor het tweede jaar op rij de Kardingebultra gewonnen. Na een spannende eindstrijd in de laatste ronde wist hij de winst te pakken. Jan Douma van Steenbok Sport spreekt van een spannende jubileumeditie: “De kwaliteit lag op een ongekend hoog niveau.”

Jan, de finish is inmiddels geweest. Hoe is het gegaan?

“Het was fantastisch. De strijd in de allerlaatste ronde was ongekend spannend. Er waren nog drie mannen die vol met elkaar in gevecht gingen: Maurice Kram, Marc Steenhorst en Jort van Zutphen. Uiteindelijk trok Jort aan het langste eind. Net als vorig jaar. En als je ziet hoe bizar snel er in die slotfase nog gelopen is; de kwaliteit van de deelnemers lag deze editie echt op een heel hoog niveau.”

Voor de mensen die het evenement niet kennen: wat is de Kardingebultra precies?

“Het is een hardloopevenement dat precies 24 uur duurt. Zaterdagmiddag om 14.00 uur gaven we het startschot. Op Kardinge hadden we een parcours uitgezet van exact 6.706 meter. Deelnemers krijgen elk uur opnieuw de tijd om die afstand af te leggen. Haal je de finish niet binnen het uur? Dan lig je uit de wedstrijd. De grote uitdaging is de Kardingerbult, die elke ronde opnieuw beklommen moet worden. Dit format heet een ‘Backyard Ultra’. Hier doe je niet even ongetraind aan mee om te kijken hoe ver je komt, zoals bij de 4 Mijl. Deelnemers verleggen hier echt hun grenzen.”

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Een etmaal lang werd er gelopen. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Stonden er dit jaar veel getrainde lopers aan de start?

“Absoluut. We zijn gisteren met 102 mensen gestart en uiteindelijk hebben maar liefst achttien lopers de volledige 24 uur vol gemaakt. Zij hebben dus in totaal 160,944 kilometer afgelegd. En dat zeg ik niet zonder reden, want die afstand is gelijk aan 100 Engelse mijlen. Om een vergelijking te maken: dat zijn bijna vier marathons. Het totale aantal deelnemers lag wel iets lager dan vorig jaar, toen er 110 mensen aan de start verschenen. Dat was een bewuste keuze: we hebben de limiet dit jaar op 125 gezet omdat we een exclusief evenement willen blijven. Dit vraagt maanden aan voorbereiding. Als je ziet hoe het niveau van de lopers zich in de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld, dan kan ik daar als organisator alleen maar heel trots op zijn.”

Wat ook opviel was de grote belangstelling van het publiek…

“Klopt, de sfeer langs de kant was groter dan ooit. Een deel van de route loopt langs het fietspad en dat stond de hele race lang vol met aanmoedigende mensen. Vanaf die plek kon je de wedstrijd dit jaar ook perfect volgen. De lopers kwamen daar namelijk ook langs het drie-kilometerpunt, waardoor je als toeschouwer heel goed kon zien hoe de vlag erbij hing.”

Wat voor hardlopers komen er op zo’n extreme uitdaging af?

“Deelnemers komen echt van heinde en verre. De winnaar komt uit de buurt van Leeuwarden, maar we hadden dit jaar ook lopers uit België en Duitsland. Onze naam is door de jaren heen gegroeid als een olievlek. Juist omdat de Kardingebultra steeds bekender wordt, trekt het ook steeds sterkere ultralopers aan.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

De zwaarste dobber lijkt me de nacht. Hoe kwamen jullie die door?

“De nachtelijke uren zijn absoluut het moeilijkst. Voor de deelnemers, die met een hoofdlampje in het donker de bult over moeten, maar ook voor ons als organisatie. Zelf heb ik gelukkig nog twee uurtjes kunnen slapen, maar mijn vaste kern, die ervoor zorgt dat alles in goede banen wordt geleid, heeft de hele nacht geen oog dichtgedaan. Ik ben ontzettend trots op de lopers, maar minstens zo trots op alle mensen die zich keihard hebben ingezet om hier een succes van te maken.”

Naast de hoofdprijs hadden jullie dit jaar ook weer een tussensprint: ‘de kracht van acht’. Wat houdt dat in?

“Dat is een concept dat we vorig jaar hebben geïntroduceerd en dat is echt een succes. Het achtste rondje, dus na acht uur lopen, geldt als een soort bergsprint halverwege. Wie dat specifieke rondje het snelst aflegt, wint een mooie prijs van onze sponsor. Het is geweldig om te zien hoe die gasten er dan, ondanks de kilometers die ze dan al afgelegd hebben, toch nog vol in vliegen en met een hoge snelheid het parcours afleggen.”

Je klinkt ontzettend enthousiast. Komt er volgend jaar een zesde editie?

“Op dit moment zijn we nog druk bezig met opruimen, maar zonder twijfel: volgend jaar gaan we absoluut voor de zesde editie. De helft van de lopers heeft nu al aangegeven er dan weer bij te zijn. En voor winnaar Jort kan dat een heel bijzondere editie worden. Als hij volgend jaar weer wint, mag hij de wisselbokaal definitief houden. De eerste drie edities werden gewonnen door Hinke Schokker, die de vorige bokaal mee naar huis mocht nemen. Kunstenaar Niko Fokkelman heeft daarna een prachtig nieuw glas-in-loodkunstwerk gemaakt. Wie weet verhuist deze bokaal volgend jaar wel definitief naar Friesland. Op voorhand ligt er dus al een heel spannend affiche.”