Kappersactie in Ten Boer voor KiKa schiet omhoog naar 1.500 euro: inmiddels al vier koppen kaal

Patrick Hazelhof en Pascal Runhart. Foto: Lars Faber

Het streefbedrag van de KiKa-actie van Barbershop Gentlemen’s Corner in Ten Boer is opnieuw verhoogd. Eigenaar Pascal Runhart laat weten dat de teller inmiddels de 1.500 euro is gepasseerd. Bovendien bleef het afgelopen zaterdag niet bij twee kale koppen: inmiddels zijn er meer mensen voor het goede doel van hun haardos ontdaan.

“Ik had van tevoren nooit verwacht dat deze actie zoveel teweeg zou brengen”, vertelt Runhart enthousiast. “Aanvankelijk hadden we het doel op 500 euro gesteld. Vorige week verhoogden we dat vanwege alle donaties en belangstelling naar 1.000 euro en inmiddels staat het streefbedrag op 1.600 euro. Daarvan is nu al ruim 1.500 euro binnen. Het schiet echt omhoog. Door de berichtjes op onze sociale media en de aandacht in de pers hebben heel veel mensen de actie omarmd. Ik vind het fantastisch.”

Volgens Runhart brengt het ook veel teweeg: “De afgelopen dagen kwam een mevrouw langs in de kapperszaak. Ze had over de actie gelezen en was nieuwsgierig geworden. Ze heeft de zaak bekeken en ze heeft haar steun uitgesproken voor de actie. Dat is toch fantastisch?”

Het idee voor de ludieke actie ontstond een tijdje geleden in de kappersstoel. Een vaste klant opperde gekscherend om de tondeuse eroverheen te halen. Hoewel er eerst jolig over werd gedaan, werd het plan steeds serieuzer. Runhart ging uiteindelijk in het voorstel mee, op voorwaarde dat er een goed doel aan gekoppeld werd. Dat werd KiKa, omdat de 27-jarige kapper het belangrijk vindt om zieke kinderen een betere toekomst te kunnen bieden.

Vier kale koppen

Afgelopen zaterdag was het zover en gingen Runhart en de initiatiefnemende klant onder de tondeuse. Het bleef echter niet bij die twee. “Een goede vriend van mij hoorde van de actie en besloot ook langs te komen om zijn hoofd kaal te laten scheren. Hij heeft in zijn directe omgeving helaas iemand verloren aan kanker en wilde zo zijn steun betuigen. En ook mijn vader, die overigens al niet heel veel haar meer overhad, sloot zich spontaan aan.”

Inmiddels is Runhart een bekende verschijning geworden in Ten Boer. “Ik ben een BTB’er”, lacht hij. “Een Bekende Ten Boerster. Vanwege de felle zon draag ik nu veel een petje, maar in het dorp spreekt iedereen me aan: ‘Laat eens zien!'”

IJdelheid maakt plaats voor gemak

Vooraf stond de kapper niet direct te springen om zijn eigen haar op te offeren. Naar eigen zeggen is hij best ijdel als het aankomt op zijn kapsel. Toch valt het resultaat hem niet tegen. “Ik vrees dat ik een probleem heb”, vertelt hij. “Mensen om me heen zeggen dat het me heel goed staat, en ook mijn vriendin is erg enthousiast. En eerlijk is eerlijk: het is ontzettend makkelijk en het bespaart me ’s ochtends best wel wat tijd. Alleen moet ik met die felle zon inderdaad goed oppassen. Ik smeer mijn hoofd nu goed in met zonnebrandcrème en draag buiten een petje.”

Certificaat

De actie is met het behalen van de zaterdag nog niet afgelopen. “Doneren kan nog tot en met 25 juli. Ook mensen die zich alsnog willen aansluiten en ook kaal willen gaan voor KiKa, zijn van harte welkom in de barbershop. Op 25 juli maak ik het definitieve bedrag direct over. En wat superleuk is: KiKa heeft inmiddels contact met me opgenomen. Ze vinden het een geweldig initiatief en gaan me een officieel certificaat uitreiken. Die krijgt natuurlijk een heel mooi plekje in de zaak. Daar zal ik apetrots op zijn.”

De donatiepagina vind je hier.

Bekijk hier de reportage die verslaggever Lars Faber over het onderwerp maakte: