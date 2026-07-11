Kapper Pascal en klant Patrick uit Ten Boer laten zich kaal scheren voor KiKa

Pascal Runhart van Barbershop Gentlemen’s Corner in Ten Boer liet zich zaterdagochtend kaal scheren voor een goed doel: KiKa. Hij heeft samen met een klant een crowdfundingsactie opgezet waar inmiddels de teller op meer dan 1.400 euro staat.

“Oh, oh, oh. Ik lijk wel op een paasei”, zegt Runhart terwijl de tondeuse over zijn hoofd gaat. Klokslag 10.00 uur zaterdagochtend liet hij zich kaal scheren door een collega in zijn Barbershop.

Op de achtergrond klinkt gelach, maar ook veel steun. “Het staat je wel”, zeggen meerdere klanten. Ook familie van Pascal is aanwezig, zoals zijn schoonzus Robin: “Ik vind het heel stoer van hem. Natuurlijk voor de actie, maar ook gewoon omdat ze het doen, ondanks dat het een grapje was.”

Want eigenlijk was het kaal scheren helemaal niet de bedoeling, legt Runhart uit. “Een klant en ik hadden dit als een grapje bedoeld, maar het is een uit de hand gelopen grapje.” Die klant was Patrick Hazelhof, die zich eerder op de ochtend ook liet kaal scheren. “Ik dacht: een man een man, een woord een woord”, zegt Hazelhof. “En nu blijkt de actie ook nog eens goed te lopen, want we zijn al over de 1.250 euro heen.”

Runhart hoefde niet lang na te denken waar het geld naartoe moest. “De afgelopen drie jaar heb ik meer mensen uit mijn kring verloren aan kanker. Algauw kwam KiKa bij me op, omdat ook kinderen een mooie toekomst en vooral een gezonde toekomst moeten kunnen hebben.”

De komende twee weken kunnen nog donaties gedaan worden op GoFundMe. Daarna wordt het geld overgemaakt naar KiKa. Runhart: “En als je ook nog kaal wilt, be my guest.”