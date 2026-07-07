Kapper Pascal (27) uit Ten Boer gaat zaterdag kaal voor KiKa: “Ik kijk er wel een beetje tegenop”

Barbershop Gentlemen’s Corner aan de Lindenstraat in Ten Boer staat komend weekend in het teken van een bijzondere actie. Eigenaar en kapper Pascal Runhart (27) gaat zaterdag volledig kaal om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stichting KiKa. En hij is niet de enige die zijn haardos kwijt gaat raken

Pascal, hoe is dit idee ontstaan?

“Het is begonnen als een grapje, letterlijk in de kapperstoel. Één van de vaste klanten opperde het. Aanvankelijk deden we er een beetje jolig over, maar het voorstel werd steeds serieuzer. Toen zei ik: als ik kaal ga, dan wil ik wel dat er een goed doel aan gekoppeld is. Dat we ook echt iets goeds gaan doen. En dat goede doel was vervolgens niet moeilijk te vinden. Ik vind het altijd heel belangrijk om kinderen te kunnen helpen; WarChild en ook KiKa vind ik fantastische doelen.”

Waarom vind je die doelen zo belangrijk?

“Het is belangrijk om kinderen een goede toekomst te kunnen geven. Het is toch vreselijk als kinderen in een oorlogsgebied opgroeien of op jonge leeftijd te maken krijgen met een ziekte die hun leven ernstig beïnvloedt? Uiteindelijk hebben we gekozen voor KiKa. Het idee is dat we met het geldbedrag hopelijk het verschil kunnen maken en dat er met het geld extra onderzoek gedaan kan worden naar de ziekte.”

Vervolgens is er een crowdfundingsactie opgezet. Hoe verloopt die?

“Klopt. Ik zei: als we bij deze actie de 500 euro aantikken, dan ga ik kaal. Achteraf gezien is dat wat te voorzichtig geweest, dat bedrag had achteraf wel wat hoger mogen liggen. Want de 500 euro hebben we inmiddels al gehaald. En nu ben ik dus ook echt de lul. Daarmee is de actie overigens niet beëindigd: het doel hebben we inmiddels omhoog geschroefd naar 1.000 euro. Maar dit heeft verder geen consequenties voor de tegenprestatie. En het leuke is dat degene die met mij de actie bedacht heeft, ook kaal zal gaan.”

Amerikaanse diner uit de jaren vijftig aan de N360

In Ten Boer ben je inmiddels een bekende verschijning, maar voor de mensen die je zaak nog niet kennen: wie is Pascal Runhart?

“Ik ben geboren en getogen hier in Ten Boer en ik ben nu 27 jaar. In de eerste jaren heb ik veel ervaring opgedaan in een kapperszaak in de binnenstad en in Vinkhuizen. Drie jaar geleden ontstond de mogelijkheid om deze kapperszaak aan de Lindenstraat over te nemen. De dorpskapper stopte ermee. Toen ik klein was, riep ik altijd al: als dat pand vrijkomt, dan wil ik daar mijn kapperszaak hebben. En zo geschiedde. Een jongensdroom is dus echt werkelijkheid geworden. En natuurlijk was het best spannend om als 23-jarige zoiets te beginnen, maar met hulp van mijn ouders en broer is er iets heel moois ontstaan.”

Het is ook een hele bijzondere zaak geworden. Vertel eens?

“Afgelopen winter hebben we de zaak verbouwd. Het resultaat is een barbershop die lijkt op een Amerikaanse diner uit de jaren vijftig. Er staat een werkende jukebox met singletjes uit die tijd, er ligt een blokjesvloer en de turquoise kleuren uit die tijd zijn aanwezig. Van kinds af aan ben ik al fan van zulke diners; films waarin zoiets voorkomt kijk ik graag. Twee jaar geleden heb ik met mijn moeder een reis naar Amerika gemaakt en in New York hebben we gedineerd in zo’n diner. Toen ik daar was dacht ik direct: dit wil ik ook. Zo moet mijn kapperszaak eruitzien.”

Dat lijkt me gemakkelijker gezegd dan gedaan…

“Absoluut. Zulke spullen haal je niet op bij de eerste de beste interieurwinkel, het zijn echt collectors items. De jukebox heb ik via een handelaar hiernaartoe kunnen halen. Maar ook voor de stoelen waar de klanten in geknipt worden, heb ik flink mijn best moeten doen. Maar het is gelukt en ik ben apetrots.”

In Amerika heb je de iconische Route 66; wij hebben de N360 van Groningen naar Delfzijl met halverwege een echte Amerikaanse diner….

“Haha, ja! Dat is toch prachtig? De reacties zijn ook superleuk, mensen vinden het fantastisch. Dat zie ik ook aan mijn klantenbestand. Natuurlijk komen er veel mensen uit Ten Boer langs, maar klanten komen inmiddels ook uit Eext, Delfzijl, Meerstad, Reitdiep en zelfs uit het grensgebied met Duitsland. Want daar komt de meneer vandaan met wie ik komende zaterdag samen kaal zal gaan.”

“Ik kijk er wel een beetje tegenop

Hoe ziet het programma er zaterdag uit?

“Als eerste gaat de klant kaal, en daarna is het mijn beurt. Een collega van mij gaat dit doen. En ja, het is heel bijzonder. Ondanks dat ik heel trots ben dat we echt iets moois kunnen doen voor het goede doel, kijk ik er ook wel een beetje tegenop. Ik ben best wel ijdel als het gaat om mijn kapsel. Het is een absolute primeur. Klanten die na zaterdag binnenstappen zullen even twee keer met de ogen moeten knipperen, maar weet dat de reden geen boze klant is geweest, nee: het is allemaal voor het goede doel.”

Stel dat mensen zaterdag langs willen komen om te doneren, of ze willen zelf ook kaal voor KiKa?

“Langsrazen om te doneren mag altijd! Mensen mogen langskomen, maar we hebben ook een crowdfundingspagina online staan waar donaties gedaan kunnen worden. En dat andere: dat is een leuk idee, maar ik zit komende zaterdag al wel redelijk vol met afspraken. Maar mocht die vraag echt komen van mensen die dit zo’n mooie actie vinden dat ze dit eensgezind willen ondergaan: we hebben als bedrijf op dit moment een stagiair die ik kan bellen. Die zou dit wel moeten kunnen, want het is gelukkig niet het meest ingewikkelde kapsel om te realiseren, haha!”