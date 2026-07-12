Kapotte webcam op Grote Markt wordt vervangen door nieuwe camera

De kapotte webcam die al sinds jaar en dag uitkijkt op de Grote Markt, wordt vervangen. Dat hebben de eigenaren deze week laten weten nadat de populaire videostream onlangs op zwart ging.

Dagelijks werd de stream door een groot aantal mensen bezocht om te zien wat er op de markt gebeurde. “De camera is helaas na elf jaar trouwe dienst kapotgegaan”, laten de eigenaren weten. “We gaan de camera zo snel mogelijk vervangen door een nieuw exemplaar.” Om de doorstart te financieren werd op de pagina van de videostream kortstondig een QR-code en een donatielink geplaatst. Inmiddels is deze link weer verwijderd.

Met name tijdens grote evenementen en feestdagen trok de videostream veel bezoekers. Denk aan de Bloemenjaarmarkt, de Meikermis en Winterstad. De webcam hangt al sinds het begin aan de gevel van café Hoppe aan de zuidzijde van de Grote Markt, en is daarmee onderdeel van De Drie Gezusters. Wanneer de nieuwe camera live gaat is nog niet bekend, maar de eigenaren beloven dat dit binnenkort gaat gebeuren.