Kamperen in Groningen: Camping Stadspark in trek

Bivakkeren in kleine tentjes tot vertoeven in een gigantische camper met airco. Van Deen tot Italiaan, ook dit jaar is de camping in Stadspark bij jong en oud in trek.

Het vakantieseizoen is begonnen, en dat blijft niet onopgemerkt. Bij de receptie loopt het storm met nieuwe en vertrekkende kampeerders. Over een van de velden loeit de sirene van een oude brandweerwagen die omgebouwd is tot camper. Een paar kampeerveldjes verderop staat een camper die groter is dan de gemiddelde Groningse studentenkamer. “Er zit ook nog een garage voor een klein autootje in,” vertelt de eigenaar.

In welke vorm dan ook, er wordt ook dit jaar weer fanatiek voor de tent gezeten in het Stadspark. (video)