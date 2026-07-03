Kamervragen over Gronings studentenhuis dat dreigt te verdwijnen: ‘Werk aan ‘ja, mits’ om goede studentenhuizen te behouden’

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De situatie rond studentenhuis De Kluis in Groningen heeft vrijdag geleid tot Kamervragen. D66-Kamerlid Van Leijen wil van partijgenoot en minister Elanor Boekholt-O’Sullivan (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) weten hoe bestaande studentenhuizen beter behouden kunnen blijven.

Tien studenten uit Groningen, allen bewoners van studentenhuis De Kluis aan de Oude Boteringestraat, trokken vorige maand aan de bel, omdat zij volgens een handhavingsbesluit van de gemeente hun woning dreigen te verliezen. De gemeente beschouwt de bewoners juridisch niet als één huishouden. Daardoor wordt de woonsituatie gezien als onvergunde kamerverhuur. Volgens de studenten kan het huis daardoor deze zomer verdwijnen.

Van Leijen stelt vrijdagmiddag dat niet alleen nieuwe studentenwoningen nodig zijn, maar dat ook bestaande studentenkamers en studentenhuizen behouden moeten blijven met het oog op de huidige kamernood. Ook ziet Van Leijen studentenhuizen verdwijnen door een combinatie van gemeentelijk verkameringsbeleid, vergunningplichten voor kamerverhuur en een strikte uitleg van het begrip ‘één huishouden’.

Daarom wil het Kamerlid weten hoe minister Boekholt-O’Sullivan aankijkt tegen situaties zoals die in Stad. Situaties waarin bewoners zoals de studenten in De Kluis al jaren samenwonen, verantwoordelijkheid dragen voor hun woning en geen overlast veroorzaken, toch worden aangemerkt als onvergunde kamerverhuur. Gemeenten moeten, zo stelt Van Leijen, de ruimte hebben om onderscheid te maken tussen problematische kamerverhuur en bestaande studentenhuizen waar weinig sprake is van overlast.

Het Rijk moet gemeenten daarom in staat stellen om dergelijke woningen via maatwerk te behouden of te legaliseren, oppert Van Leijen. De minister zou daarom, samen met gemeenten, studentenorganisaties, corporaties en particuliere verhuurders, moeten werken aan een zogenaamde “ja, mits”-benadering, waarbij goede studentenhuizen behouden blijven en nieuwe initiatieven worden aangejaagd, terwijl gericht wordt opgetreden tegen overlast, onveiligheid en slecht verhuurderschap.