Juno’s Valley schopt tegen heilige huisjes

Foto: Juno's Valley

Groninger punkrockband Juno’s Valley heeft zaterdag haar nieuwe EP ‘Tegendraads’ uitgebracht. In tegenstelling tot eerder werk is dat een Nederlandstalige EP geworden, die tegen heilige huisjes aanschopt.



Bandlid Arnout was vrijdagavond te gast in radioprogramma ‘Stadsruis’ om er alles over te vertellen:

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De band Juno’s Valley brengt punkrock in Groningen. Volgens Arnout heeft Groningen een groeiende punkrockscene. Bands als TAXITAXI en Juno’s Valley brengen de punkrock steeds meer tot leven in de stad, dit nadat in de afgelopen tien jaar wat was teruggelopen.

Nederlandstalige punkrock

De band bracht eerder Engelstalige punkrock, maar is overgestapt op Nederlandstalig. Juno’s Valley trad in het Engels op omdat ze ook in het buitenland actief wilden zijn. Toen ze besloten een Nederlandstalig nummer uit te brengen, sloeg dat goed aan en dat resulteerde in een Nederlandstalige EP.

De nieuwe EP heet ‘Tegendraads’ en volgens Arnout dekt de titel de lading: het schopt tegen alle hokjes en systemen waar ze voelen in te worden geduwd. “Aan de ene kant pakken we het groot-systeem en de politiek aan met nummers als ‘Laat Het Los’ en ‘Hypocriet’, maar aan de andere kant zit er ook een persoonlijk kantje aan met een track als ‘Vooroordeel’.

Volle agenda

De band is van plan de nieuwe muziek, samen met bestaand materiaal, volop te laten horen op diverse festivals. Zo zijn er optredens op een festivals in Den Helder den Delfzijl gepland. Maar ook de EP-release in café Knarie beloofde een mooi feest te worden.

De EP ‘Tegendraads’ van de Groninger punkrockband Juno’s Valley is vrijdag uitgekomen en is te beluisteren op diverse streamingkanalen.

‘Stadsruis’ is iedere vrijdagavond te horen op OOG Radio van 19:00 tot 20:00 en met de beste muziek uit Groningen, updates over de tofste festivals en concerten en interviews met lokale artiesten van binnen en buiten de gemeente Groningen.