Jonge zeearenden verlaten nest in Hunzedal: “Altijd een bijzonder moment”

Foto: Gerrit Kiekebos

De jonge zeearenden die afgelopen voorjaar ter wereld kwamen in het Hunzedal zijn afgelopen week uitgevlogen. Beelden daarvan zijn gedeeld door natuurorganisatie Het Groninger Landschap.

“De zeearenden zijn succesvol uitgevlogen”, schrijft de natuurorganisatie. “Dat is altijd een bijzonder moment. Na maanden veilig op het nest te hebben gezeten, maken de jonge vogels nu hun eerste vluchten. Momenteel zijn ze regelmatig op enige afstand van het nest te zien. Nog wel onder het toeziend oog van hun ouders, maar gaandeweg zullen ze steeds zelfstandiger worden.”

Grootste roofvogel

De zeearend is de grootste roofvogel die in Noord-Europa voorkomt. De lengte van een volwassen zeearend bedraagt zo’n 70 tot 90 centimeter, met een spanwijdte van 200 tot 250 centimeter. Volwassen zeearenden hebben eigenlijk geen natuurlijke vijanden, afgezien van de mens. Eieren en kuikens lopen wel het risico om door andere roofdieren te worden buitgemaakt. Oorspronkelijk kwam de zeearend in heel Europa voor, maar op veel plaatsen zijn de aantallen sterk teruggelopen of is de soort zelfs helemaal verdwenen.

Het Hunzedal biedt sinds 2017 onderdak aan een broedpaar. “Het is sensationeel dat er een paartje zeearenden bij ons in het gebied broedt”, liet een natuurbeheerder van Het Groninger Landschap eerder al weten. “Met een spanwijdte van meer dan 2 meter is het de grootste vogel van Nederland; hij wordt daarom ook weleens ‘de vliegende deur’ genoemd. De zeearend broedt na eeuwen van afwezigheid sinds 2007 weer in ons land, maar uitsluitend in grote natuurgebieden.”

Bekijk hieronder de beelden: