Johan Remkes (75) benoemd tot minister van Staat

Foto via Nationaal Prorgramma Groningen

Johan Remkes (75) is benoemd tot Minister van Staat. Dat maakte het ministerie van Algemene Zaken vrijdag bekend. Minister van Staat is een uitzonderlijke eretitel, zonder officiële ministeriële functie. Wel kan Remkes, vanwege de titel, door de regering of de koning om advies worden gevraagd over belangrijke onderwerpen.

Ook Thom de Graaf (69) en Frans Timmermans (65) hebben de eretitel vrijdag gekregen voor hun langdurige en bijzondere verdiensten voor het openbaar bestuur en de Nederlandse samenleving. Remkes kreeg eerder al meer onderscheidingen. In november vorig jaar werd hij Ereburger van Groningen. Ook ontving hij de Machiavelliprijs voor zijn rol in de stikstofcrisis. Vorig jaar verscheen ook een boek over zijn politieke leven.

Remkes heeft een lange politieke loopbaan achter de rug. De Groningse VVD’er was onder meer gedeputeerde in Groningen, Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Volkshuisvesting, minister van Binnenlandse Zaken, korte tijd vicepremier en commissaris van de Koning in Noord-Holland en Limburg.

Na zijn pensioen bleef Remkes actief als waarnemend burgemeester van Den Haag, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen, waarnemend commissaris van de Koning in Limburg, informateur na de val van het kabinet-Rutte III en voorzitter van de commissie die de kostenoverschrijdingen bij de aanleg van de zuidelijke ringweg in Groningen onderzocht. Vanaf 2022 was Remkes nog drie jaar voorzitter van het Nationaal Programma Groningen.