Jeugdcircus Santelli krijgt 10 duizend euro van ANWB Fonds

Foto: links Jan Volbeda (ANWB Fonds), rechts Jan Tjeerd Groenewoud (Santelli)

Stichting Jeugdcircus Santelli heeft deze donderdag een donatie van 10 duizend euro ontvangen van het ANWB Fonds.

Het jeugdcircus is uitgeroepen tot winnaar van de provincie Groningen binnen de landelijke actie van het ANWB Fonds. Ze krijgen het geld vanwege het project ‘verduurzaming van het gebouw’. Het ANWB Fonds startte in februari een zoektocht naar maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan betaalbare mobiliteit en duurzame oplossingen met lokale impact. Na een landelijke stemronde ontstond per provincie een top 3. Hieruit koos de jury uiteindelijk per provincie één winnaar.

Penningmeester Jan Tjeerd Groenewold: “Bij Jeugdcircus Santelli geloven we dat ieder kind en elke vrijwilliger een plek verdient waar je met plezier, warmte en veiligheid kunt bewegen en groeien. Door ons gebouw te verduurzamen, maken we het niet alleen comfortabeler voor iedereen, maar zorgen we er ook voor dat we meer middelen kunnen inzetten voor ons circuswerk. Met deze stap bouwen we samen aan een toekomst waarin spel, creativiteit en duurzaamheid hand in hand gaan.”

Voor de jury gaf vooral de sterke combinatie van eigen financiële inzet, aanvullende externe steun en zichtbaar draagvlak de doorslag. Dit maakt dat het initiatief niet alleen goed doordacht is, maar ook realistisch en uitvoerbaar.