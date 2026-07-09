Invulling Niemeyerfabriek na zomervakantie duidelijk

Foto: Joris van Tweel

Na de zomervakantie komt er meer duidelijkheid over de toekomst van de oude Niemeyerfabriek. Dat blijkt uit een brief van de gemeente aan de omwonenden.

Er ligt inmiddels een concept omgevingsprogramma klaar voor het enorme pand. Dat beschrijft wat er straks mogelijk is en vormt de basis voor de verdere ontwikkeling. De gemeenteraad kan zich er nu over buigen, waarna een ontwerp wordt opgesteld. Dat wordt naar verwachting kort na de zomervakantie ter inzage gelegd. De omwonenden kunnen hier vervolgens op reageren.

Tegelijkertijd wordt verder gewerkt aan de uitwerking van de onderdelen, zoals de culturele invulling, het hotel, de woningen en het Spoorpark. Eind augustus is er een inloopavond over het noordelijke fabrieksdeel.

Er zijn inmiddels stappen gezet met de ontwikkeling van het cultureel programma, onder de naam THEA. THEA richt zich op de ontmoeting tussen kunst, technologie en maatschappij en zal de komende jaren vanuit Niemeyer activiteiten, tentoonstellingen en evenementen organiseren, te beginnen op 12 september. Rond november wordt meer duidelijk over de plannen voor het hotel en de woningen.