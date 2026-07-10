Indelingen competities amateurvoetbal bekend, Potetos en Italian Boys keren terug

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Velocitas 1897

De KNVB heeft de indelingen van het amateurvoetbal voor volgend seizoen bekend gemaakt. Ook in de tweede en derde klasse is het weekendvoetbal ingevoerd, maar daar merken de Groninger clubs in de derde klasse nauwelijks iets van. Potetos en Italian Boys keren met een elftal terug in de standaardcompetitie.

Eerste klasse H

De degradanten uit de vierde divisie, PKC’83 en HZVV, spelen volgend seizoen in de eerste klasse H. Die heeft met PKC, Be Quick 1887 en Velocitas 1897, een sterke Groninger tint. Andere nieuwkomers zijn de promovendi Workum en Achilles 1894. Het is met Be Quick, Velocitas en Achilles ook een klasse van de klassieke clubs, want ook het Winschoter WVV uit 1896 speelt in 1H.

Indeling:

Be Quick 1887, PKC ’83, Velocitas 1897 (allen Groningen), WVV (Winschoten), Achilles 1894 (Assen), HZVV (Hoogeveen). VKW (Westerbork), Blauw Wit’34 (Leeuwarden), Broekster Boys (Damwoude), Buitenpost, Drachtster Boys, Heerenveense Boys, Surhuisterveen, Workum.

Tweede klasse O

In deze klasse spelen maar liefst zes clubs uit de gemeente Groningen en vier uit de provincie. De degradanten in de eerste klasse zijn GRC Groningen en Oranje Nassau. Groen Geel en Stadspark promoveerden. 2O is een duidelijke mix van zaterdag en zondagverenigingen en de clubs zijn op een steenworp van elkaar verwijderd.

Indeling:

Forward, GRC Groningen, Groen Geel, Oranje Nassau, SC Stadspark (allen Groningen), Gorecht (Haren), Grijpskerk, Bedum, Marum, Winsum, GOMOS (Norg), Peize, Roden, Kollum.

Nauwelijks verandering in derde klasse

In de derde klasse is het opvallend dat er geen sprake is van een mix tussen de zaterdag en zondagclubs. De clubs blijven dus op hun vertrouwde speeldag acteren. De KNVB had vooraf al aangekondigd hier rekening mee te houden bij de invoering van het weekendvoetbal. Terwijl in 3D vijf clubs uit de stad zitten mag Groninger Boys als enige stadse club in 3E tripjes maken de provincie in, of naar Drenthe.

Indeling 3D:

Be Quick 1887 (zat), GVAV Rapiditas, Helpman, FC Lewenborg, The Knickerbockers (allen Groningen), DVC Appingedam, Hoogezand, Loppersum, NEC Delfzijl, Veendam 1894, Wildervank, FC Assen, LTC (Assen), FC Zuidlaren.

Indeling 3E:

Groninger Boys, Ter Apel ’96, Heiligerlee, MOVV (Midwolda), Musselkanaal, Noordster (Oude Pekela), Stadskanaal, SVZ (Zeijen), Sellingen, Veelerveen. Gieten, HOVC (Odoorn), Nieuw Buinen, Titan (Nieuw Weerdinge).

Geen scheiding

In de vierde klasse en lager blijft het zaterdag en zondagvoetbal voorlopig gescheiden. Het is hier opvallend dat de clubs uit de stad niet allemaal bij elkaar ingedeeld zijn, maar verdeeld zijn over twee klassen.

Indeling 4E zaterdag:

Amicitia VMC, Lycurgus (beide Groningen), Glimmen, HFC’15 (Hoogkerk), Bakkeveen, HS ’88, HSC (Beide Hoogezand-Sappemeer), Actief (Eelde-Paterswolde), Haulerwijk, ODV (Wijnjewoude) Veenhuizen, Waskemeer.

Indeling 4F zaterdag:

vv Groningen, Mamio, Oosterparkers (allen Groningen), Omlandia (Ten Boer), Corenos (Roodeschool), Holwierde, Middelstum, Poolster (Spijk), Rood Zwart Baflo, SIOS (Sauwerd), Warffum, Zeester (Zoutkamp).

Indeling 4B zondag:

Groen Geel (zon, Groningen), ASVB (Blijham), Buinen, DWZ (Veendam), Drieborg, FVV (Foxhol), Farmsum, Gasselternijeveen, Muntendam, SPW (Stadskanaal), Westerwolde, Zevenhuizen

Potetos en Italian Boys zijn terug

In de vijfde klassen zijn twee clubs uit de stad verdwenen en er keren er ook twee terug. GRC Groningen trok het elftal terug, omdat het voormalige zondagteam van GRC het vlaggenschip op zaterdag is geworden. Blauw Geel’15 kon geen kwalitatief goed elftal op de been brengen en gaat een jaar tussen de reserves spelen.

Potetos schreef na vier jaar afwezigheid weer een standaardelftal in op zaterdag. Italian Boys speelde sinds begin deze eeuw tussen de reserves, maar komt komend seizoen uit in de vijfde klasse op zondag en trok al diverse ervaren spelers aan. Italian Boys speelt de thuiswedstrijden op sportpark De Parrel in Selwerd.

Ook in de vijfde klasse op zaterdag werden de clubs uit de gemeente Groningen over twee competities verdeeld.

Indeling 5D zaterdag:

Gruno (Groningen), Haren, BSVV (Bovensmilde), De Wilper Boys, Donkerbroek, Houtigehage, Nieuw Roden, Pelikaan S (Oostwold), Stanfries (Appelscha),TFS (Drachtstercompagnie), TLC (Leek), Tynaarlo, Westerkwartier (Niebert)

Indeling 5E zaterdag:

DIO Groningen, Potetos, VVK (allen Groningen), GEO (Garmerwolde), De Fivel (Zeerijp), De Heracliden (Uithuizermeeden), Eenrum, Ezinge, KRC (Kantens), Noordpool UFC (Uithuizen), OKVC (Oldehove), Stedum, ZEC (Zandeweer), vv De Marne (Ulrum)

Indeling 5B zondag:

Engelbert, Italian Boys (Groningen), Woltersum. Alteveer, Bareveld, Bellingwolde, Eext, GKC (Gasselte), Gieterveen, JVV (Sellingen), Pekelder Boys, Wedde, Yde de Punt.

De start van de competitie is in het weekeinde van 19 en 20 september. Daarvoor komen de clubs nog in actie in de poulefase van de noordelijke districtsbeker. Deze indelingen zijn nog niet bekend.