Inbraak bij croissanterie Pigalle

Bij croissanterie Pigalle aan de Stoeldraaierstraat is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. Een of twee daders gingen er met de kluis vandoor.

De inbreker of inbrekers kwamen tussen 05.45 uur en 06.15 uur de zaak binnen door een deur te forceren. Op camerabeelden is te zien hoe een man er vandoor gaat met de kluis op de bagagedrager van zijn fiets.

De politie is een buurtonderzoek begonnen en bekijkt camerabeelden. Mensen die meer kunnen vertellen over de inbraak kunnen contact opnemen met de politie via 0900 – 8844