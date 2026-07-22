Hotel The Happy Traveler voorgedragen voor milieuprijs: “We waren erg verrast!”

Foto: The Happy Traveler

Een Gronings hotel is genomineerd voor een duurzame award, de Gaia Awards.

Hotel The Happy Traveler uit Groningen is genomineerd voor een duurzame prijs, de Gaia Green Awards.



Deze milieuprijzen worden sinds 2016 jaarlijks uitgereikt aan 3 categorieën in de horecabranche en zijn een beloning voor inzet op het gebied van duurzaam ondernemen. Hotel The Happy Traveler staat op de shortlist samen met slechts 3 andere hotels om deze prijs mee naar Groningen te slepen.

Om hier meer over te vertellen was Rick Roelfsema van hotel The Happy Traveler te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow.

Het team van The Happy Traveler was verrast dat ze meededen, vertelt Roelfsema. Zij hadden zichzelf namelijk niet opgegeven, maar blijkbaar had een hotelgast hen voorgedragen voor de prijs. “Heel leuk om te zien dat mensen zien dat we duurzaam bezig zijn”, zegt Roelfsema, “Dat is wel een kroon op ons werk!”

Sterk vergroend

Toen vijf jaar geleden het hotel werd overgenomen was het nog een verouderd pand, vertelt Roelfsema. Daarom werd eerst de verlichting vervangen door LED-verlichten. Daarna werd een warmtescan opgevraagd bij Groningen Werkt Slim, een bedrijf dat andere bedrijven verduurzaamt. Naar aanleiding daarvan werden CV-leidingen geïsoleerd, maar daarbij viel het ook op dat er niet heel veel mis wat met het pand.

Maar de vergroening stopte niet daar bij. Er werd besloten om zo weinig mogelijk gebruik te maken van wegwerpproducten op de kamers. Zo wordt bijvoorbeeld zeep en shampoo verstrekt vanuit dispensers en niet uit kleine wegwerpflesjes.

Er is ook een gebouwbeheersysteem geïnstalleerd, dat ketels aanstuurt op buitentemperatuur in combinatie met het in- en uitchecken van gasten. Door dit doorlopend beter af te stellen, wordt momenteel 20% minder gas gebruikt dan twee jaar geleden, stelt Roelfsema. Met de huidige gasprijzen geen overbodige luxe voor de bedrijfsvoering, maar ook een mooie vermindering van de uitstoot. “En zeker in Groningen is het besparen van gas natuurlijk een goede zet”, voegt Roelfsema er aan toe.

Ook inbreng van de gasten

Niet alleen het management wordt ingeschakeld om groener te zijn, ook van de gasten wordt enige inbreng verwacht. Dit geldt onder anderen voor het scheiden van het afval, bijvoorbeeld met het scheiden van plastic uit het restafval. Daarnaast doet het hotel als eerste hotel in Groningen mee aan Hotels For Trees. Dit houdt in dat gasten een kamerschoonmaak kunnen overslaan, waarvoor het hotel dan een boom doneert aan een bomenhotel.

“Dit sloeg eerst nog niet zo sterk aan”, geeft Roelfsema toe. “We zaten een aantal maanden terug nog op 1000 bomen. Toen zijn we het anders gaan aanbieden en meer onder de aandacht gebracht bij gasten. Sinds die tijd zijn we al weer 400 bomen verder. Dus we zijn heel erg op de goede weg!”

Gaia Green Awards

Om te bepalen wie nu met de prijs ervandoor gaat, is een uitgebreide procedure opgezet. Naar aanleiding van de voordracht ontving het hotel een vragenformulier, waarin moest worden aangegeven op welke manieren het hotel duurzaam bezig is. Op basis daarvan kwam het hotel uit bij de laatste drie finalisten. Dan volg een mystery visit, waarbij een undercover beoordelaar gaat toetsen of alles ook daadwerkelijk zo is als op het vragenformulier is aangegeven.

Daarnaast zijn ook publieksstemmen nodig. “Dus wij willen Groningen vragen om ook te gaan stemmen!” zegt Roelfsema. Dat kan op de website van de Gaia Green Awards. “Er kan nog tot en met 18 augustus worden gestemd, uiteindelijk is op 22 september de uitreiking van de awards tijdens een horecavakbeurs in Rotterdam.”

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Wil je meehelpen om ons programma nog leuker te maken? Klik dan hier voor onze vacatures