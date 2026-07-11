Hortus Haren in het teken van Landelijke Open Imkerijdagen: “Aandacht voor de bij is hard nodig”

Wie dit weekend een bezoek brengt aan de Hortus Botanicus in Haren, kan kennismaken met het werk van de imker. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat de botanische tuin namelijk in het teken van de Landelijke Open Imkerijdagen.

Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn bezoekers welkom bij de bijenstal om kennis te maken met het bijzondere leven van de honingbij en het ambacht van de imker. Ervaren (studenten)imkers zijn het hele weekend aanwezig om tekst en uitleg te geven. Waarom zijn bijen zo cruciaal voor onze natuur? Wat doet een imker op een dag? En hoe ziet zo’n kolonie er van binnen uit? “Voor wie altijd al eens van dichtbij wilde kijken, staan er speciale kijkkasten klaar”, laat de organisatie weten.

“Ook kunnen bezoekers zelf een demonstratiekast openen. Het evenement is populair: jaarlijks trekt het weekend tussen de 300 en 500 geïnteresseerden naar Haren.”

Hoe gaat het met de bij?

Aandacht voor de bij is hard nodig, want met de bijenpopulatie in ons land gaat het niet goed. Ruim de helft van de 360 wilde bijensoorten in Nederland is momenteel bedreigd en staat op de Rode Lijst. Hoewel de honingbijen in de kasten van de imkers intensief worden verzorgd en daardoor betere overlevingskansen hebben, kampen ook zij met uitdagingen zoals de beruchte varroamijt, klimaatverandering en een gebrek aan gevarieerd voedsel door verstening van tuinen. Evenementen zoals in de Hortus zijn volgens de organisatie dan ook essentieel om het bewustzijn over het belang van biodiversiteit te vergroten.

Het weekend is niet alleen bedoeld om te kijken, maar ook om te leren. Wie door de demonstraties zelf enthousiast raakt om met de hobby te beginnen, kan zich aanmelden voor de Basiscursus Bijenhouden. Deze wordt georganiseerd door de Imkervereniging Haren-Paterswolde. Na het succesvol afronden van deze cursus gaan deelnemers naar huis met een officieel imkerdiploma.

Geen parfum

Bezoekers die naar de bijenstal willen komen, moeten wel rekening houden met één belangrijke kledingvoorschriftregel: draag geen sterke parfum of aftershave. Bijen zijn erg gevoelig voor sterke, kunstmatige geuren en kunnen hierdoor onrustig of defensief worden.

De Open Imkerijdagen vinden plaats op zaterdag 11 en zondag 12 juli 2026 van 11.00 tot 16.00 uur bij de Hortus Botanicus Haren. Deelname aan de activiteiten bij de bijenstal is gratis, maar voor toegang tot het Hortus-terrein is wel een regulier entreebewijs nodig.