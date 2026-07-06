Horecazaken organiseren deze zomer Gronings Zomerfestival

Horecazaken in de binnenstad organiseren deze zomer het Gronings Zomerfestival: tijdens vier verschillende dagen is er gratis livemuziek op drie podia van disco, clubmuziek tot foute hits.

De podia worden geïnstalleerd bij het Poeleplein en de Peperstraat op 23 juli, 30 juli, 20 augustus en tijdens Bommen Berend op 28 augustus, alle dagen van 12.00 uur tot 01.00 uur.

De vier dagen met livemuziek worden georganiseerd door Dorst, De Pizzabakkers, The Market Hotel, ’t Gat van Groningen, Wolter Wolthers en Pitchers. De programmering per dag wordt later bekendgemaakt.