Hoe toiletvriendelijk is Groningen? Deel jouw mening | OOG Panel

Openbaar toilet Grote Markt | Foto: Jorrit Tempels

Openbare toiletten zijn onmisbaar voor veel bezoekers van de binnenstad. Toch is er regelmatig discussie over het aantal, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de openbare toiletten in Groningen. Zijn er genoeg? Zijn ze schoon en goed vindbaar? En op welke plekken worden ze gemist?

Met een nieuw OOG Panel-onderzoek willen we in kaart brengen hoe bezoekers de openbare toiletten in Groningen ervaren. Maak jij gebruik van een openbaar toilet in de binnenstad? Ben je tevreden over de huidige voorzieningen? En wat kan er volgens jou beter? Ook als je (bijna) nooit gebruikmaakt van een openbaar toilet of de binnenstad weinig bezoekt, horen we graag jouw mening!

De uitslagen vind je binnenkort terug via de kanalen van OOG.