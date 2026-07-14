Hier in de gemeente Groningen kun je (veilig) zwemmen

28 graden en de hele dag zon: een prachtige dag. Voor menig Stadjer reden om wat afkoeling te zoeken. Strandjes genoeg, maar niet alle zwemplekken zijn veilig. In de zomer komt het regelmatig voor dat een zwemplek een negatief zwemadvies krijgt. Dat komt doordat warm en stilstaand water ideale broedplekken zijn van bacteriën. Om jeuk, huiduitslag en andere nare klachten te voorkomen, zet OOG TV de veilige zwemplekken op een rijtje.

De zomer is nog maar net begonnen, maar Groningen heeft al flink wat tropische dagen gezien. Toch doet het zwemwater het tot nu toe nog goed: er zijn maar twee zwemplekken die dit jaar een negatief zwemadvies hebben gekregen. Eén daarvan is sinds anderhalve week weer ingetrokken.

Stadsstrand (3)

Het Stadsstrand bij DOT aan de Oosterhamrikkade was de afgelopen jaren één van de plekken waar de waterkwaliteit uitstekend was. Waar het elders in de gemeente niet veilig was, bleef dit zwemwater vrij van ziekteverwekkers. Toch was het dit jaar raak. Aan het begin van deze maand liet waterschap Noorderzijlvest weten dat de waterkwaliteit bij het Stadsstrand te slecht was om veilig te kunnen zwemmen vanwege het hoge aantal bacteriën in het water. Een halve week later werd het negatieve zwemadvies alweer ingetrokken. De bacteriënwaarden zijn flink gedaald en dat betekent dat ook nu het strand een veilige haven is voor een frisse duik.

Springervijver Stadspark (10)

Een andere veilige zwemplek nabij de binnenstad is de Springervijver in het Stadspark. Deze vijver is pas sinds vorig jaar geopend en heeft sindsdien geen problemen gehad met de waterkwaliteit. Met de nieuwe plek hoopt de gemeente de drukte bij andere populaire zwemplekken te verminderen. Het zwemgedeelte is afgezet met boeien, het is zo’n honderd meter lang en twintig meter breed.

Hoornseplas (11)

Ook de Hoornseplas is veilig om te zwemmen volgens het waterschap. Sinds 2010 heerst hier een probleem met slakjes in het water. De larven van deze slakjes kunnen zich vastbijten in de huid en zo zwemmersjeuk veroorzaken. Tot nu toe is de Hoornseplas de dans nog ontsprongen. Het zwemwater is in orde. Aan de andere kant van het water, bij het strand De Lijte aan de Meerweg in Haren, geldt nog wel een negatief zwemadvies. Bij de zwemplek aan het Paterswoldsemeer (12) zit blauwalg in het water.

Kardingerplas (4)

De afgelopen jaren werd de Kardingerplas regelmatig geplaagd door blauwalg. Dit jaar is deze bacterie hier nog niet opgedoken. Beide stranden zijn veilig om te zwemmen.

Woldmeer (6), Grunoplas (7) en Engelbert (8)

In Meerstad zijn er ook twee plekken waar je je momenteel geen zorgen hoeft te maken over bacteriën. In het Woldmeer kun je jeukvrij zwemmen op twee verschillende strandjes: het strand Meerovers gelegen aan de zuidelijke kant van het meer en het strand Park Meerstad aan het Zijlpad. Ook het water van de Grunoplas en recreatieplas Engelbert, beiden zuidelijk van het Woldmeer, is veilig om te zwemmen.

Ruskenveenseplas (2)

Westelijk van de stad, gelegen tussen de voormalige vloeivelden van de suikerfabriek en Hoogkerk, kunnen Stadjers veilig baden in de Ruskeveenseplas. Dit strand,

Zwembaden (1, 5, 9)

Voor mensen die geen fan zijn van openbaar zwemwater, is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van één van de zwembaden in de gemeente. De openluchtzwembaden in Hoogkerk (1) en Ten Boer (5) zijn geopend, net als De Papiermolen (9) in de Stad.

Actuele website

Het is soms lastig bij te houden: waar kun je nou zwemmen en waar niet. De kwaliteit van het zwemwater in de gemeente Groningen wordt voortdurend gecontroleerd en gemonitord door de verschillende waterschappen. Zij zetten de meest actuele informatie over de hygiëne en veiligheid van officiële buitenzwemplekken op deze website.