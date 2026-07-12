Het Groninger Landschap neemt je mee langs het bewogen verleden van Noordlaren

De Bartholomeüskerk in Noordlaren. Foto: Gouwenaar - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125039621

Natuurorganisatie Het Groninger Landschap organiseert komende woensdag 15 juli een excursie waarbij deelnemers Noordlaren en het Zuidlaardermeer gaan verkennen. Tijdens deze ontdekkingstocht wordt een vaartocht gecombineerd met een wandeling door het historische esdorp.

Onderweg zullen deelnemers tot de conclusie komen dat het landschap, het dorp en het meer al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. “Misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom Noordlaren in een andere provincie ligt dan Midlaren en Zuidlaren”, vertelt Het Groninger Landschap. “Ooit was het ook zo dat Noordlaren groter was dan Zuidlaren. Tijdens de excursie vaar je met een fluisterboot over het Zuidlaardermeer en door het Noordlaardervaartje. Onderweg hoor je verhalen over de geschiedenis van het dorp en de relatie die het heeft met het meer.”

De verschroeide aarde

Die geschiedenis is nogal bewogen te noemen. Door de ligging op de grens van Groningen en Drenthe lag het dorp geregeld in de vuurlinie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Noordlaren zwaar getroffen; in 1584 pasten de Staatse troepen er zelfs de tactiek van de verschroeide aarde toe om de Spanjaarden te dwarsbomen, waarna het dorp op 29 juli 1591 grotendeels werd platgebrand en de kerk zwaar beschadigd raakte. Ook de legers van de bisschop van Münster (Bommen Berend) trokken in 1672 dwars door het dorp en veranderden Noordlaren en de kerk in een ruïne.

Na de vaartocht is het tijd voor een wandeling door het dorp. “In Noordlaren worden de kenmerken van een esdorp uitgelegd. Je krijgt te zien hoe het dorp is opgebouwd en hoe landschap en bewoning samenkomen.”

Bartholomeuskerk

Tijdens de wandeling wordt ook de Bartholomeuskerk bezocht. Dit is een van de vroegste bakstenen kerken van de provincie Groningen. Als er voldoende tijd is, wordt er tijdens de excursie ook in de kerk gekeken.

De excursie begint woensdag om 13.30 uur. Aanmelden voor de excursie is verplicht. Meer informatie vind je op de website van Het Groninger Landschap.