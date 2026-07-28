Herdenking Hiroshima en Nagasaki bij antikernwapenmonument in Groningen

Foto: Rieks Oijnhausen

Op donderdag 6 augustus is op het Emmaplein, bij het enige antikernwapenmonument in Nederland, weer de jaarlijkse herdenking van de kernwapenbombardementen op Hiroshima en Nagasaki.

Hoewel Groningen het volgens organisatoren Willem de Haan en Harry van Velsen (namens het Humanistisch Vredesberaad en Vredesbeweging PAIS) goed doet als het gaat om het hardlijnig afwijzen van kernwapens. Zo heeft Stad ’s lands enige antikernwapenmonument en de gemeente tekende zes jaar terug het ‘Cities Appeal’ tegen kernbewapening.

Maar dat is bij de Nederlandse regering nog niet bepaald het geval. De herdenking dient volgens de organisatoren daarom, naast het herdenken van de slachtoffers van de kernbombardementen op Hiroshima en Nagasaki in 1945, ook als oproep aan Den Haag om zich harder op te stellen tegen kernbewapening. De Nederlandse regering moet, zo stellen De Haan en Van Velzen, werk maken van bijvoorbeeld de ondertekening van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens. Dat is inmiddels door honderd landen ondertekend, maar de Nederlandse regering weigert dat tot nu toe vanwege het lidmaatschap van de NAVO en de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens op de militaire vliegbasis Volkel.

Bij het monument vindt eens in de vijf jaar een herdenking plaats waar de gemeente een financiële bijdrage voor levert. Dat was vorig jaar. In de tussenliggende jaren is het aan organisaties als het Humanistisch Vredesberaad en Vredesbeweging PAIS om de herdenking op te zetten. Toch is de gemeente dit jaar niet helemaal afwezig: tijdens de herdenking spreken onder anderen kinderburgemeester Biene en PRO-raadslid Ceciel Nieuwenhout. Ook Dirk Hoogenkamp van NVMP Artsen voor Vrede, Frits ter Kuile van Catholic Worker en mensenrechtenactiviste Mardjan Seighali houden toespraken. De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 15.00 uur bij het antikernwapenmonument.