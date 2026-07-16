Henk de Vries, gastouder voor spelers FC Groningen, overleden

Henk de Vries, gastouder van jonge spelers van FC Groningen, is overleden. Dat meldt de website van de FC. Hij is 73 jaar geworden.

Henk de Vries vormde samen met zijn vrouw Ria veertien jaar lang een gastgezin voor jonge voetballers, onder wie Tomas Suslov, Ludovit Reis en Desevio Payne. Ze deden dat eerst vanuit Haren en later vanuit Zuidbroek.

Het echtpaar vormde een stabiele thuisbasis voor talentvolle spelers, voornamelijk uit het buitenland. Henk de Vries was ook vaak de chauffeur die de voetballers naar trainingen en wedstrijden bracht. FC Groningen zegt hem heel dankbaar te zijn voor al zijn verdiensten voor de club.