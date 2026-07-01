Havenpark moet groenblauw hart voor Stadshavens worden

De gemeente wil een groot terrein met een haven, op de hoek van het Eemskanaal en het Winschoterdiep, ontwikkelen tot een groen Havenpark als onderdeel van de nieuwe wijk Stadshavens.

Projectorganisatie Stadshavens is de afgelopen periode in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en deskundigen over de ontwikkeling van het terrein. Wethouder Rik van Niejenhuis: “De plek barst van de potentie. Het wordt een geweldige plek aan het water, vlakbij de binnenstad, waar je naar toe gaat om te ontmoeten en te spelen, om nieuwe dingen te ondernemen of om tot rust te komen.”

In het Havenpark blijven het water, de havenactiviteiten en het rauwe, industriële karakter, zichtbaar. Natuur, recreatie en stedelijke functies versterken elkaar, zodat bezoekers er op verschillende momenten van de dag en voor verschillende activiteiten kunnen verblijven en genieten.

Het Havenpark ontwikkelt zich geleidelijk en kan daardoor meebewegen met nieuwe wensen, kansen en behoeften. De komende tijd wordt onderzocht welke functies een plek krijgen en welke initiatieven al mogelijk zijn zodra het terrein beschikbaar komt.