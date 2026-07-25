Handhavers sturen overlastgevers weg bij Martinikerkhof en bekeuren crackroker bij Forum

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op het Martinikerkhof hebben handhavers van de gemeente vrijdag verschillende overlastgevers weggestuurd. Bij Forum Groningen kreeg een persoon een bekeuring die een crackpijp aan het roken was.

Sinds de afsluiting met hekken vorige maand van een grasveld bij de daklozenopvang aan de Spilsluizen, waar eerder veel overlast bestond, is de overlast op het Martinikerkhof toegenomen. Ruim een week geleden lieten omwonenden weten dat wat hen betreft de maat vol was. In een brandbrief aan de gemeente werd geëist dat er een concreet actieplan zou komen. In de brief aan de burgemeester stond te lezen dat de situatie rond het plein inmiddels “volstrekt onhoudbaar” is en dat het er “dagelijks onveiliger en onaangenamer” wordt. “Dat is niet alleen schrijnend, maar werkelijk onacceptabel”, zo viel in de brief te lezen.

De burgemeester heeft daarop de briefschrijver uitgenodigd waarna er een goed gesprek volgde. Sindsdien zijn handhavers en politieagenten nog vaker op het Martinikerkhof actief en merken bewoners dat de problemen aan het afnemen zijn. De afgelopen week kregen verschillende personen al een bekeuring of een gebiedsontzegging. “Samen met politieagenten hebben we verschillende mensen die overlast veroorzaken weggestuurd van het Martinikerkhof”, laat Handhaving weten op sociale media. “Bij Forum Groningen zagen we vervolgens een persoon die een crackpijp aan het roken was. Dit is niet toegestaan. De persoon heeft hier een bekeuring voor gekregen. Op deze plek bevonden zich ook een aantal andere mensen die overlast veroorzaakten: hen hebben we verzocht een andere plek te zoeken.”

Vanwege de situatie in de binnenstad hebben de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden, PVV en Forum voor Democratie afgelopen week spoedvragen gesteld aan het college. Zij willen onder andere weten waarom er vanwege de situatie geen noodverordening of samenscholingsverbod is ingesteld.

Verslaggever Ecco van Oosterhout maakte een reportage over het onderwerp: