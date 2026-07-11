Handhavers delen bekeuring uit voor gebruik softdrugs op Martinikerkhof

Handhavers van de gemeente hebben vrijdagavond een persoon bekeurd voor het openlijk gebruiken van softdrugs op het Martinikerkhof. Het incident staat niet op zichzelf: sinds het afsluiten van het openbaar groen bij de Spilsluizen kampt het plein met een ‘waterbedeffect’.

“Collega’s zagen op het Martinikerkhof een persoon softdrugs gebruiken”, melden de handhavers op sociale media. “Wij zijn daarop ter plaatse gekomen en hebben een bekeuring uitgedeeld.” In de gemeente Groningen is het gebruiken van softdrugs op straat via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden, omdat dit in de openbare ruimte snel tot overlast leidt.

De bekeuring is het resultaat van controles die de laatste tijd met grote regelmaat plaatsvinden op en rond het Martinikerkhof. De overlast op het plein nam fors toe nadat de gemeente vorige maand besloot om een overlastlocatie bij de dagopvang aan de Spilsluizen met hekken af te sluiten. Een vaste groep drugsgebruikers, dealers en daklozen heeft zich sindsdien verplaatst naar het Martinikerkhof. Omwonenden klagen al langer over actieve straathandel door dealers op fatbikes.

Hoewel de gemeente onlangs een mobiele handhavingsunit op het plein plaatste, is deze inmiddels weer weggehaald. De huidige inzet van politie en boa’s heeft vooralsnog een beperkt effect: zodra de handhavers na een controleactie vertrekken, keren de overlastgevers weer terug.

Onvriendelijke situatie

Het Martinikerkhof was vrijdagavond niet de enige plek in het centrum waar de handhavers moesten ingrijpen. Bij de parkeergarage aan de Rademarkt hield een persoon zich op die bezoekers die de garage verlieten op een intimiderende en onvriendelijke manier aansprak.

“Omdat deze persoon ook alcohol aan het drinken was, wat op die locatie niet is toegestaan, heeft deze persoon een bekeuring gekregen en is direct weggestuurd”, aldus de handhavingsdienst.

De aanpak sluit aan bij de recente strategie van de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie, red.). Het college liet eerder al aan de gemeenteraad weten de komende periode strenger te controleren en actieve overlastgevers aan te pakken met officiële gebiedsverboden.