Handhavers betrappen drugsgebruikers in Poelestraat en Weeshuisgang

Foto: Handhaving050 via Twitter

Handhavers van de gemeente hebben woensdagochtend in de binnenstad twee personen aangetroffen die openlijk drugs gebruikten. Daarbij is een gebiedsontzegging uitgedeeld en een bekeuring uitgeschreven.

“Wij zijn vandaag weer veel op de fiets aanwezig in de binnenstad”, vertellen medewerkers van de Handhaving op sociale media.

Portiek in de Poelestraat

De eerste overlastgever werd in de ochtenduren aangetroffen in de Poelestraat. “Daar troffen we een persoon aan die drugs zat te gebruiken in een portiek. Hij heeft een bekeuring gekregen. Ook hebben we zijn zorgkader geïnformeerd.”

Ontzegging voor de binnenstad

Korte tijd later was het raak in de Weeshuisgang. “Hier troffen wij op een plek die bekendstaat als een overlastlocatie een persoon aan die eveneens drugs aan het gebruiken was. Aangezien deze persoon al meerdere keren is gewaarschuwd en ook verschillende bekeuringen heeft gekregen, heeft zij nu een ontzegging gekregen voor de binnenstad. Dit betekent dat zij hier niet meer mag komen.”

Prinsentuin

Na de incidenten in de Poelestraat en de Weeshuisgang hebben de medewerkers een controleronde gemaakt door de Prinsentuin. “Vanaf deze locatie hebben we de afgelopen periode meerdere klachten gekregen over overlast. Maar tijdens onze ronde troffen wij hier geen problemen aan.”