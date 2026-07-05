GSV prolongeert titel NK Schoolschaak, Petteflet pakt derde prijs

De jonge schakers van de Groninger Schoolvereniging (GSV) hebben zaterdag hun nationale titel geprolongeerd op het NK Schaken voor basisscholen in Arnhem. De Groningse scholen gooiden sowieso hoge ogen: basisschool de Petteflet pakte verrassend het brons en nog drie andere scholen uit de gemeente behaalden een top 15-notering.

Aanvankelijk zou het kampioenschap een week eerder gespeeld worden in de Gelderse stad, maar een weeralarm vanwege tropische hitte deed de organisatie besluiten het toernooi te verplaatsen. “Het eerste team van de GSV was van tevoren de absolute favoriet en dat maakten ze volledig waar”, laat de organisatie weten. “Ze wonnen alle zeven wedstrijden en lieten slechts twee bordpuntjes liggen van de 28. Daarmee prolongeerden ze hun vorig jaar veroverde NK-titel.” Het Utrechtse ISU-1 pakte het zilver: “Zij konden nog een beetje in het spoor blijven, maar in het rechtstreekse duel werden zij door de Groningers met 4-0 verslagen.”

Stunt van de Petteflet

De grootste verrassing van het toernooi was de derde prijs voor de Petteflet. “Het team had zich ternauwernood geplaatst voor de finale; tijdens de halve finale in Almere eindigden ze nog als achtste”, aldus de organisatie. Waar de Margrietschool uit Woerden vooraf de beste papieren leek te hebben voor het brons, ging die school in een rechtstreeks duel met de Petteflet met 2,5-1,5 onderuit. Door die stunt pakten de Groningers het brons. De Talentcampus uit Venlo kwam een half bordpuntje tekort en werd vierde.

Ook andere scholen uit de gemeente scoorden goed: het tweede team van de GSV werd achtste, de Haydnschool legde beslag op de dertiende plaats en basisschool de Fontein uit Ten Boer pakte een knappe vijftiende plek.

Geluk

Hiddo Zuiderweg, al jaren aanjager van het schoolschaken in Groningen, is verheugd met het succes. “Ik ben heel blij om de Groningse scholen zo goed te zien presteren. Wel kun je stellen dat het resultaat omgeven is met geluk. Als het kampioenschap vandaag opnieuw gehouden zou worden, wordt de GSV weer eerste, maar of de Petteflet dan weer derde wordt? Ze hebben het simpelweg fantastisch gedaan door op het juiste moment hun beste schaakspel te laten zien.”

Waarom Groningen zo goed presteert, daar is Zuiderweg duidelijk over: “Het schoolschaken staat hier op een heel hoog niveau. Dat komt mede door scholen zoals de GSV en de Haydnschool. Zij trekken intelligente kinderen aan, ook van buiten de gemeentegrenzen, en schaken is daar een standaard onderdeel van het lesprogramma. Je ziet nu wat dat oplevert.”

Of de GSV volgend jaar voor een hattrick kan gaan, blijft nog even spannend. Zuiderweg: “Twee vaste basisspelers verruilen na de zomer de basisschool voor de brugklas. Dus dat gaat spannend worden. Maar dat kan wellicht ook een moment zijn waarop andere leerlingen hun kans op succes gaan pakken.”