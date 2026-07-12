Grote Markt verandert in september in dodgeball-arena: “Een droom die uitkomt”

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Dodgeball komt in september naar de Grote Markt. Volgens Martin Westerink van Gron’s Dodgeball is het de bedoeling dat er een opblaasbare dome wordt geplaatst waarmee iedereen kennis kan maken met deze nog relatief nieuwe sport in Groningen.

Martin, hoe is dit idee ontstaan?

“Eigenlijk is dit kunnen organiseren altijd een droom geweest. De Grote Markt is een plek waar je langs fietst. En elke keer als ik daar passeerde, zag ik het al helemaal voor me. Dat je midden in de binnenstad een plek hebt waar inwoners kennis kunnen maken met dodgeball. En heel lang heb ik gedacht: dat kan niet. Dat zal nooit gaan lukken, bijvoorbeeld omdat het bakken met geld kost. Maar wie niet waagt, die niet wint. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en een vergunning aangevraagd. En daar kwam een hele enthousiaste reactie van de gemeente op terug. Ons hele plan is goedgekeurd, dus ik ben echt super blij.”

Een sportevenement kunnen organiseren in de binnenstad is natuurlijk wel een ding. Er komt veel bij kijken…

“Dat klopt. En ik kan dit ook niet alleen. Het organiseren van de dag heb ik wel zelf gedaan. Maar wat je bij dergelijke evenementen moet doen, is bijvoorbeeld ook een veiligheidsplan maken. Er zijn dus mensen van de EHBO ingehuurd die eerste hulp kunnen verlenen, mocht dat nodig zijn. De dome wordt geplaatst door een verhuurpartij en er zullen allerlei mensen gaan helpen om de dag tot een succes te brengen: familieleden bijvoorbeeld, maar ook spelers van Gron’s Dodgevall zullen hun beste beentje voor gaan zetten.”

De internationale variant van de gymles

Wat is dodgeball precies?

“Het lijkt heel erg op trefbal. Waar het om draait, is dat twee teams elkaar proberen af te gooien met ballen, terwijl ze de ballen van de tegenstander ontwijken of vangen. Eigenlijk kun je zeggen dat dit de internationale, sportieve variant is van de gymlesvariant die je vroeger op school speelde. Wel belangrijk is het om aan te geven dat er verschillende varianten bestaan. Wij spelen ‘dodgeball foam’. De trefballen die wij gebruiken zijn gemaakt van zacht polyurethaanschuim en zijn daardoor veiliger dan de rubberen ballen die je ook tegen kunt komen bij dit spel.”

Jullie bestaan nu ongeveer 1,5 jaar. Hoe gaat het met de club?

“Ik ben erg positief verrast. Er is een vaste club ontstaan die dodgeball speelt waarbij de mensen het samen gezellig en leuk hebben. Qua aantal deelnemers zitten we nu ongeveer op vijftig actieve spelers en zijn er al meer dan 160 mensen die al een keer hebben meegedaan. Overigens ook goed om te vermelden is dat we geen leden hebben. We zijn namelijk geen traditionele vereniging maar een community waarbij mensen zelf mogen kiezen hoe vaak ze mee willen doen. En wat ook heel mooi is, is dat de spelersgroep gemêleerd is: er is een mooie mix ontstaan van mensen die nog studeren en die aan het werk zijn of al een gezin hebben.”

Arena in de binnenstad

Hoe gaat het er straks in september op de Grote Markt uitzien?

“Het idee is dat we een plekje gaan krijgen midden op de Grote Markt, tegenover De Drie Gezusters. Ik weet niet of je bekend bent met de sport boogschieten: daar worden ook domes gebruikt. Zoiets komt op de Grote Markt te staan. Het heeft een afmeting van twintig bij tien meter met een muur van gaas waar je doorheen kunt kijken, zodat toeschouwers niets hoeven te missen van het spel. Op de grond komt zeil te liggen zodat er een mooie, veilige ondergrond ontstaat. Het geheel zal aangekleed worden met muziek en er zullen mensen aanwezig zijn die van alles kunnen vertellen over de sport.”

Op de Grote Markt hebben de afgelopen periode meer sporten plaatsgevonden, zoals 3×3 basketbal en beachvolleybal…

“En elke keer zie je dat er veel belangstelling voor dergelijke evenementen is. Je hebt mensen die er speciaal voor naar de binnenstad komen, maar ook de willekeurige bezoekers die voor een heel andere reden het centrum zijn ingetrokken en dan op zo’n moment met deze sport in aanraking komen. En waar we op hopen, is dat mensen zeggen: hè, deze sport ken ik nog van vroeger. Dit lijkt heel erg op trefbal, dat we op de basisschool speelden. Dus ik hoop dat het positief uit de hand loopt en dat er ook besloten wordt om mee te gaan spelen. Want dat is namelijk ook mogelijk.”

Kun je vertellen hoe voorbijgangers mee kunnen doen?

“Er zullen veel dodgeballspelers aanwezig zijn. Het idee is dat er korte wedstrijdjes gespeeld worden die ongeveer zes minuten gaan duren. Mensen die langs lopen en het leuk vinden, hebben de mogelijkheid om mee te gaan doen. Je mag ook meedoen als je bijvoorbeeld de spelregels niet kent. Er zijn volop mensen aanwezig om dit uit te leggen. Dit evenement is voor ons ook belangrijk omdat we het gebruiken als start van het nieuwe seizoen. Op dit moment is het door de zomervakantie wat rustiger op onze vaste zondag. Wordt er deze hele zomer dan niet aan dodgeball gedaan? Jawel, als er een groep van acht spelers aanwezig is, dan wordt er op zondag buiten gesport.”

Langs de basisscholen

In een eerder gesprek gaf je aan de hoop te hebben internationaal te kunnen gaan. Hoe staat het met die ambities?

“Die mogelijkheden zijn er volop, en die aanvragen komen ook binnen. Voor de senioren is het daar misschien op dit moment nog wat te vroeg voor. Als je dit wilt gaan doen, dan wil je ook met een goed team naar zo’n wedstrijd gaan. En vergeet ook niet dat er wel wat bij komt kijken: je bent meerdere dagen van huis en je zult een reis moeten organiseren. Wel hebben we een tegenvaller te verwerken gekregen. Een oud-speler van ons is verhuisd naar Maastricht en wilde daar ook dodgeball beginnen. Ik dacht: dan ontstaat er een mooie mogelijkheid om samen te groeien, waardoor de internationale mogelijkheden ook toenemen. Echter heeft deze speler gezegd dat hij op eigen benen wil staan. En dat is uiteraard helemaal prima, dat accepteer ik ook.”

Verwacht je voor de jeugd wel al snelle internationale stappen?

“Ja, voor de jeugd verwacht ik dat er op dit gebied al sneller wat mogelijkheden ontstaan. Er komen ook voor deze groep al vrij concrete aanvragen binnen, al is het nu nog te vroeg om hier echt iets over te kunnen zeggen. Wat wel leuk is om te vertellen, is dat we in september onderdeel zijn van de ‘Nationale Sportweek’. Een week lang worden scholen gekoppeld aan sportaanbieders om kinderen in aanraking te laten komen met sporten die ze nog niet kennen. Wij zijn gekoppeld aan een school in de wijk Beijum. En natuurlijk hopen we dat dit een hele leuke week gaat worden, met hopelijk ook kinderen die daarna bij ons blijven.”

Tot slot. Wanneer ben jij in september op de Grote Markt tevreden?

“Als inwoner ben ik nu al tevreden. Het is gewoon gelukt om dit evenement op de Grote Markt te organiseren, dat vind ik fantastisch. En als je mij deze vraag stelt als eigenaar van Gron’s Dodgeball: dan ben ik tevreden als mensen met een grote glimlach de Grote Markt gaan verlaten. En dat ze ook zo enthousiast zijn dat ze bij ons blijven. En ik kan ook alvast verklappen dat als de ervaringen straks goed zijn, we het jaar erop terug willen komen op de Grote Markt. Wellicht dan in de vorm van een toernooi, waardoor er dan ook echt gestreden gaat worden om de prijzen.”

Meer informatie over Gron’s Dodgeball vind je op de website van de community.

Afgelopen voorjaar maakte verslaggever Sam Sitepu een reportage over de sport: