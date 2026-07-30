Grote Markt maakt zich gereed voor Groningse 4daagse

Foto: Laurens Jove Rodriguéz

De Grote Markt staat volgende week helemaal in het teken van de tweede editie van de Groningse 4daagse. Er hebben zich 3.300 deelnemers gemeld.

Het begint maandag 3 augustus met de aanmelding. Die vindt tussen 12.00 en 18.30 uur plaats in de Martinikerk. Deelnemers moeten een geldig legitimatiebewijs meenemen en de persoonlijke QR-code die ze hebben ontvangen. Deelnemers kunnen zich ook door iemand anders laten aanmelden, mits zij die gegevens kunnen overleggen.

Bij de registratie ontvangen de deelnemers hun persoonlijke polsbandje met daarop de QR-code en het startnummer. Ook krijgen ze dan een goodiebag en de controlekaart voor de eerste wandeldag. Ongeveer een uur na hun registratie kunnen de deelnemers inloggen in de app en kunnen ze alvast de route van de vier wandeldagen bekijken.

Op de Grote Markt staan vijf dagen lang foodtrucks en horecagelegenheden. Ook zorgt een DJ voor muziek en is er een kraam met merchandise, een gezondheidsmarkt en een EHBO-post. De start en finish vinden elke dag plaats op de Grote Markt. Finishen kan tussen 10.30 uur en 17.00 uur.