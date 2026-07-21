Groningse TikTok-creators Lesley en Michael overleven zonder cent op zak: “Mensen hebben het hart op de goede plek”

Als eerste bestemming werd enkele weken geleden Ameland bezocht. Foto: still uit video

Een etmaal lang overleven zonder geld en slaapplek en maar zien wat er op je af komt: dat is het concept van Lesley ter Heegde en Michael Sekema. Via livestreams op sociale media nemen ze duizenden volgers mee in hun avonturen. Na de Waddeneilanden verlegden ze afgelopen weekend hun grenzen naar de vastewal.

Lesley en Michael, afgelopen weekend waren jullie in Emmen…

“Dat klopt. We zijn deze challenge enkele weken geleden begonnen op Ameland. Het idee was aanvankelijk om alle Waddeneilanden af te gaan. We hebben inmiddels vier Waddeneilanden gehad, maar het concept is toch iedere keer wel een beetje hetzelfde. Je probeert op zo’n eiland een fiets te regelen en je gaat zorgen voor een slaapplek. Wel hebben we het in de afleveringen onszelf steeds lastiger gemaakt: door bijvoorbeeld niet direct te gaan zoeken naar een slaapplek, maar dit uit te stellen. Ondanks dat de eilanden onderling heel erg van elkaar verschillen is wat je laat zien en wat je doet toch elke keer ongeveer hetzelfde. Dus daarom dachten we: laten we naar Emmen gaan.”

Zomerkermis in Emmen

Waarom Emmen?

“In Emmen vond afgelopen weekend de Zomerkermis plaats. En dat brengt voor onze challenge allerlei uitdagingen met zich mee. Doordat het druk is in de stad, wordt het veel lastiger om een slaapplek te regelen. Tegelijkertijd zijn er voor ons wel heel veel mogelijkheden om mooie beelden te maken omdat er veel in de stad gebeurt. Daarnaast zijn er ook veel mensen aanwezig, waardoor er in potentie veel mensen zijn die je kunnen helpen.”

Want voor de duidelijkheid: jullie reizen zonder iets of wat af naar de stad?

“Klopt. We hadden geen geld bij ons en we hadden van tevoren ook niks voorbereid. Het enige dat we wisten is dat er een festival was. In Emmen hebben we onze auto geparkeerd en vervolgens zijn we op pad gegaan. Onderweg raken we met mensen in gesprek en leggen ons doel uit. En dan gebeuren er hele mooie dingen. Zo kwamen we in de Drentse stad zomaar in een ‘all you can eat’-restaurant terecht. Dat verwacht je van tevoren niet. Ook het in bezit komen van een FC Emmen-shirt lukte. Maar het regelen van een slaapplek bleek lastig. We hebben veel mensen gevraagd en veel contact gezocht met hotels, maar alles bleek vanwege de festiviteiten vol te zitten. De nacht hebben we uiteindelijk doorgebracht in onze auto. Dat is het grote voordeel in vergelijking met de Waddeneilanden: de auto was binnen handbereik. Buiten slapen was voor ons geen optie: het regende en je wilt niet onderkoeld raken.”

En het bijzondere is dus dat het hele avontuur live gestreamd wordt?

“Ja. Mensen kunnen alles volgen via TikTok, waar we het live uitzenden. Daarnaast maken we ook een video die we op YouTube plaatsen. Daar maken we een mooie montage van die ongeveer een kwartier duurt met daarin alle hoogtepunten. En wat ook leuk is om te vertellen: bij elke reis gaat een influencer of YouTube-creator met ons op pad. Dat zo iemand meegaat zorgt natuurlijk ook voor extra aandacht en extra kijkers.”

Spontane acties

Hoe is dit hele idee ontstaan?

“Wij zijn content creators, dat vinden we gewoon ontzettend leuk om te doen. In deze wereld zie je de laatste tijd veel challenges voorbijkomen. Daar zijn wij ook over na gaan denken. Al snel kwamen we op het idee om ‘back to basic’ te gaan en een dag zonder geld te overleven. Het resultaat is eigenlijk dat mensen op de plek waar we zijn bepalen wat we doen.”

Dat begon allemaal op Ameland met eigenlijk ook direct resultaat, waarbij een jongeman jullie vijf euro gaf…

“Dat is dus de kracht van sociale media. Doordat we het uitzenden op TikTok en we best veel volgers hebben (25,8k, red.), gebeuren er allemaal spontane dingen. Mensen die een fiets aanbieden. Of zoals op Terschelling: dat je kunt overnachten op een hotelkamer waar ook negen andere mensen verblijven. Normaal zou ik zoiets nooit doen, maar nu overkomt het je. En over het geld gesproken: het klopt inderdaad dat we vijf euro kregen. Later kregen we van iemand vijftig euro. Toen hebben we ook gezegd: hier stoppen we mee. We willen geen geld meer aannemen. Weet je, het zijn mensen die ontzettend hard voor hun geld gewerkt hebben, dat kunnen we gewoon niet maken.”

“Het hart op de goede plek hebben”

Wat is nu de belangrijkste les die jullie geleerd hebben?

“Van de eilanden hebben we er nu vier gehad, alleen Vlieland staat nog op onze lijst. En afgelopen weekend hebben we Emmen bezocht. Maar de afdronk is dat mensen het hart op de goede plek hebben zitten. Althans op de plekken die we bezocht hebben. Men is heel bereidwillig en hulpvaardig, en dat is heel bijzonder om mee te maken. Het gaat om mensen die wij niet kennen en zij kennen ons ook niet. En toch word je dan op allerlei manieren geholpen.”

Dat is misschien ook wel één van de effecten van jullie filmpjes? Dat mensen denken: daar moet ik naartoe, daar is het prettig?

“Dat zou heel goed kunnen. Stel dat wij gewoon jonge mensen zouden zijn die op sociale media filmpjes bekijken en je komt op een dag gasten tegen die in Groningen dit avontuur aangaan, waarbij je ziet dat ze op alle mogelijke manieren geholpen worden om de challenge te doorstaan… Dan zou ik zelf denken: zo’n stad zou ik ook wel willen bezoeken!”

Sneekweek en bungyjumpen in Scheveningen

Waar gaat dit avontuur eindigen?

“Tja, zeg het maar! We gaan nog naar Vlieland en komend weekend willen we de Sneekweek bezoeken. Dat is spannend, want dat zijn ook echt plekken die ik niet ken. Ameland kende ik bijvoorbeeld wel, maar Sneek? Daar ben ik nog nooit geweest. Daar gaan we echt blanco in. Waar gaan we slapen? Ik heb nog geen idee, misschien op een boot? En daarna staan we overal voor open. Als mensen een goed idee hebben welke stad we zouden kunnen bezoeken, laat het dan gerust weten aan ons. Zo lijkt Scheveningen mij bijvoorbeeld heel tof: daar kun je bungyjumpen vanaf de pier. Zoiets heb ik nog nooit gedaan, maar dat geldt ook voor met negen personen op een hotelkamer slapen op Terschelling, haha!”

En uiteindelijk wellicht ook naar het buitenland?

“Dat zou zeker kunnen. Maar we hebben ook nagedacht over misschien een ‘battle’, dat we met elkaar de strijd aangaan wie als eerste een slaapplaats heeft geregeld. We hebben nog voldoende ideeën om hier de komende tijd mee door te gaan.”

Bekijk hier de video van het bezoek op Ameland: