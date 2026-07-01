Groningse jongeren kunnen vanaf vandaag gratis lid worden van de bieb

Forumbibliotheek De Wijert - Foto: Joris van Tweel

Inwoners van de gemeente Groningen tot en met 27 jaar kunnen vanaf deze woensdag gratis lid worden van de bibliotheken van Forum Groningen.

Met het gratis jongerenabonnement kunnen leden maximaal 25 titels lenen zonder boetes, vijf reserveringen plaatsen, dagelijks twee uur gebruikmaken van internet in de bibliotheek, gratis buitenlandse kranten en tijdschriften lezen via PressReader, onbeperkt strips lezen via Comics Plus, online cursussen en trainingen volgen en gratis theorie-examens oefenen.

Het gratis lidmaatschap maakt deel uit van het plan Lezen is Goud. Daarmee wil Forum Groningen de komende jaren de leesvaardigheid en het leesplezier vergroten. Het nieuwe abonnement sluit daarnaast aan op de nieuwe wettelijke zorgplicht voor bibliotheken waaraan Groningen moet voldoen. De gemeente financiert de plannen met bestaande subsidies en extra middelen van het Rijk.

Meer informatie over het nieuwe jongerenabonnement voor de bibliotheek is hier te vinden.