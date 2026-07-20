Groningse jongeren komen met verkiezingsmanifest: “Willen niet pas meepraten als plannen al af zijn”

Foto: Joris van Tweel

Tien Groningse jongerenorganisaties presenteren maandag in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen voor komend voorjaar een verkiezingsmanifest. Onder leiding van de Jongerenadviesraad Groningen (JAR Groningen) eisen zij dat politieke partijen acht concrete speerpunten opnemen in hun verkiezingsprogramma’s. Het doel? Betaalbare huizen, extra nachtbussen en echte inspraak.

Het manifest is gebaseerd op het Groninger Jongerenplan 2026 en samengesteld met input van jongeren uit de hele provincie. Die ideeën en zorgen werden het afgelopen jaar verzameld tijdens schoolbezoeken, discussiedagen en via sociale media. “Jongeren willen niet pas meepraten wanneer plannen al zijn uitgewerkt”, stelt Stephan van der Linden, voorzitter van de JAR Groningen. “Betrek hen vanaf het begin en laat zien wat er met hun inbreng gebeurt. De toekomst van Groningen begint met jongeren die vandaag serieus worden genomen.”

Van nachtbussen tot de Lelylijn

De organisaties hebben hun eisen opgedeeld in acht concrete thema’s. Een van de belangrijkste pijlers is bereikbaarheid. Jongeren willen graag zien dat het openbaar vervoer beter aansluit op schooltijden, sport en het uitgaansleven. Concreet vragen ze om extra nachtbussen, het behoud van dorpshaltes, betere verlichting langs fietspaden en het doorzetten van grote projecten zoals de Lelylijn en Nedersaksenlijn.

Ook de woningmarkt is in de ogen van de jongeren een groot knelpunt. Het manifest roept op tot het versnellen van de herbestemming van leegstaande panden en het stimuleren van flexibele woonvormen, zodat jongeren makkelijker in hun eigen provincie kunnen blijven wonen. Daarnaast moet er meer focus komen op passende stagevergoedingen en cultuur- en sportpasregelingen voor jongeren met een kleine portemonnee.

‘OPGESCHUD’ in het aardbevingsgebied

Een specifiek speerpunt in het manifest is ingebracht door de organisatie OPGESCHUD en richt zich volledig op jongeren in het aardbevingsgebied. De versterkingsoperatie, schadeherstel en het tijdelijk moeten verhuizen naar wisselwoningen zorgen bij veel jongeren voor spanning en onzekerheid. Het manifest eist dat de overheid en instanties jongeren beter informeren in begrijpelijke taal, en hen actief betrekken bij besluiten die hun eigen thuissituatie direct raken.

De Jongerenadviesraad benadrukt dat ze politiek onafhankelijk zijn en nodigt alle politieke partijen uit om de komende tijd met hen in gesprek te gaan om de plannen te vertalen naar concrete maatregelen die opgenomen kunnen worden in de verkiezingsprogramma’s.