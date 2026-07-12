Groningse documentaireserie over gitarist Rudy Lentze binnenkort op NPO Extra

De documentaireserie over de Groningse gitarist Rudy Lentze is binnenkort op NPO Extra te zien. Lentze is niet bekend bij het grote publiek, maar beroemde gitaristen zoals Jan Akkerman, René van Barneveld en Anton Goudsmit werkten met hem samen. In de documentaire roemen ze het muzikale talent van de Groningse indo-muzikant.

‘Boy from the Dessa’ gaat over het turbulente leven van de 72-jarige Lentze. De film is gemaakt door regisseurs Arno Cupédo, Teade Jagersma en journalist Peter van der Heide. Er is ruim zes jaar aan gewerkt.

“Ik kijk terug op een mooie tijd wat betreft de opnames”, vertelt Lentze. “Het is en blijft natuurlijk een eer hoeveel liefde en tijd de makers ervan in de documentaire hebben geïnvesteerd en dat beroemde, échte meestergitaristen als Jan Akkerman, Anton Goudsmit en René ‘Tres Manos’ van Barneveld een bijdrage wilden leveren.”.

Première

De film ging eind september vorig jaar in première in Forum Groningen. Later waren er twee voorstellingen tijdens de Groninger Filmdagen in het voormalige Camera Theater aan het Hereplein en was er een voorstelling bij EM2 op het Suikerunieterrein.

Lentze: “Leuk dat het landelijk nu ook te zien is en hopelijk levert dat uiteindelijk ook weer andere leuke dingen op. Ergens in november is ‘Boy from the Dessa’ ook gewoon op de NPO te zien en dan op NPO Start. Al die NPO’s, ik krijg er bijkans een punthoofd van, maar goed.”

Appie Alberts

Rudy Lentze werkte met veel artiesten samen, waaronder Appie Alberts, bekend van AA & the Doctors. Alberts werkte ook mee aan ‘Boy from the Dessa’ en is helaas overleden. Bij zijn laatste drukbezochte concert in de Café de Souffleur deed OOG Tv verslag.

‘Boy from the Dessa’ wordt uitgezonden op NPO 2 Extra. Omdat er geen vaste dagelijkse zendtijd is, kun je het actuele schema checken op TVgids.nl voor NPO 2 Extra.