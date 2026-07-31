Groningse band ‘Het Voorwoord’ is net begonnen: “we proberen ook veel hoor!”

Foto: Het Voorwoord

Zet een groep twintigers lang genoeg in een Ierse pub en je krijgt een band. Die groep twintigers noemen zich ‘Het Voorwoord’ en hebben hun debuutsingle uitgebracht en ook al een eerste optreden achter de rug.



Tijd voor een gesprek in radioprogramma Stadruis bij fanboy Basz, met bandlid Sophie.

Brainstorm veroorzaakt band

Zoals gezegd is de band ontstaan in een Ierse pub, waarbij ook een naam moest worden bedacht. Hiervoor hielden de bandleden een brainstormsessie, waarbij een aantal bijzondere namen voorbij kwamen, zoals ‘Vegan Meatpie’. ‘Het Voorwoord’ kwam ook voorbij en die naam bleef hangen.

De band is vrij nieuw. “Wie zijn gewoon begonnen met heel veel plezier”, vertelt Sophie, “we hebben laatst ons eerste concert gehad voor alleen vrienden en dat viel goed in de smaak. We willen nu ook wel graag verder en door!”

De debuutsingle, Maud, is inmiddels uitgebracht en is ook bijzonder te noemen. Volgens Sophie is de naam een beetje dubbelzinnig. Je kunt het beluisteren als een ode aan een denkbeeldige persoon ‘Maud’, maar je kunt het ook opvatten als een ode aan een biertje, een Mout.

En… door!

Een volgend optreden staat nog niet in de planning, maar een tweede single wel, zo geeft Sophie als primeurtje weg in het interview. Op 14 augustus komt de tweede single uit, met de titel ‘Buitenspelen’. “Deze single is iets zachter met ook een andere zanger, maar het zit wel in dezelfde lijn als ‘Maud'”, vertelt ze. Dat er een andere zanger is, is ook een beetje de bedoeling. Alleen de persoon die drumt staat redelijk vast, maar de andere bezetting zoals zang en gitaar rouleert. Iedereen kan redelijk uit de voeten op diverse instrumenten, “maar we proberen ook veel hoor”, voegt Sophie hier lachend aan toe.

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