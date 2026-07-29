Groningen telt relatief weinig permanente vakantieparkbewoners

Foto Andor Heij. Vakantiepark, camping

In de gemeente Groningen wonen relatief weinig permanente bewoners op een vakantiepark. Dat meldt het AD op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Rond de dertig inwoners van Groningen staan ingeschreven op een vakantiepark. Dat is iets minder dan gemiddeld in vergelijkbare gemeenten. Mensen met een eigen vakantiehuisje die ergens anders wonen tellen in deze cijfers niet mee. Wie zich tijdelijk op een vakantiepark heeft ingeschreven na bijvoorbeeld een scheiding telt wel mee.

Toenmalig woonminister Mona Keizer verklaarde eind vorig jaar dat vakantiehuisjes een deel van de oplossing van het woningtekort zijn. Veel gemeenten hebben daar echter problemen mee omdat dit ook kwetsbare mensen en criminelen aantrekt. Elanor Boekholt-O’Sullivan, de opvolger van Keizer, heeft inmiddels gezegd dat gemeenten zelf mogen bepalen of ze permanente bewoning van vakantiehuisjes toestaan. Nederland telt rond de 60 duizend permanente bewoners van een vakantiepark.