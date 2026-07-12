Groningen Swim Challenge breidt uit met twee nieuwe afstanden: “Op deze manier kan iedereen meedoen”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groningen Swim Challenge komt bij de aanstaande editie in augustus met twee nieuwe afstanden. Carolien Fleurke van de organisatie vertelt dat er daarmee voor ieder wat wils wordt aangeboden: ook voor degenen die minder goed getraind aan de start kunnen verschijnen.

Carolien, het is nog zo’n zeven weken tot de start van het evenement. Hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Het gaat heel goed. Zowel qua aanmeldingen als qua donaties gaat het heel goed. Het is veelbelovend en we hebben echt zin om los te gaan. Op dit moment hebben we al een bedrag van ongeveer 70.000 euro opgehaald. Het doel van deze editie is gesteld op 108.000 euro. Maar meer is uiteraard welkom. Dit geld gaat volledig naar het UMCG, waarmee er onderzoek naar kanker gedaan kan worden. Er blijft bij ons dus geen geld hangen: alles gaat volledig naar het UMCG.”

Hoeveel zwemmers hebben zich al aangemeld?

“Op dit moment hebben zich al zo’n tweehonderd zwemmers aangemeld. Zij komen onder andere in actie op de langste afstand: drie teams hebben zich aangemeld voor de tocht van Lauwersoog naar de Oosterhaven, een afstand van 50 kilometer. Daarnaast zijn er ruim twintig teams die in Zoutkamp starten. Een team bestaat uit vier, vijf of zes zwemmers. Deze twee afstanden worden in estafettevorm afgelegd. Dus hoe kleiner een team, hoe groter de individuele afstand is voor een teamlid.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Ik heb me ook laten vertellen dat er bij de aanstaande editie nieuwe afstanden zijn?

“Dat klopt. Uiteraard hebben we ook onze CitySwim en de Junior Swim. De CitySwim bestaat uit de vertrouwde 3,8 en 2,1 kilometer. De afstand van 3,8 kilometer is erg populair en ook voor de 2,1 kilometer, die start bij het Museum aan de A, is veel belangstelling. Maar we hebben hier twee afstanden aan toegevoegd: die van 8 kilometer en die van 1 kilometer. De 8 kilometer start bij de Dorkwerdersluis en de 1 kilometer begint bij Dudok. Dudok is een fantastische locatie en wij denken dat we met een afstand van 1 kilometer ook iets aanbieden voor deelnemers die minder goed getraind zijn.”

Je bedoelt dat er nu geen obstakels meer zijn om niet meer mee te hoeven doen?

“Dat klopt. Bij de andere afstanden heb je toch training nodig. Dat kan gezien worden als een drempel. Maar een afstand van 1.000 meter zou door iedereen afgelegd moeten kunnen worden. En daarmee ontstaat er voor iedereen een mogelijkheid om in actie te komen, om iets te doen om de ziekte kanker een halt toe te roepen. Want die ziekte, daar krijgt vroeg of laat iedereen mee te maken: in je eigen familie, in je vriendenkring. Met dit evenement is er voor iedereen een mogelijkheid om in actie te komen.”

Je vertelde al over het doel van 108.000 euro. Wat gaat daarmee gebeuren?

“Onlangs zijn we op bezoek geweest bij het UMCG om ons te laten informeren. Het eerste wat opviel, waren de ontzettend knappe koppen die daar rondlopen. De professoren, de onderzoekers, het zijn ontzettend slimme mensen. En ons is verteld dat er ook echt resultaat wordt geboekt. Kleine stapjes, maar die wel baanbrekend zijn. Ons is verteld dat men ook heel dichtbij iets is waarmee kanker een chronische ziekte wordt. Daar is men nog niet, en daarom is elke euro welkom om weer nieuwe onderzoeken te kunnen starten, om uiteindelijk daar te komen waar je graag wilt.”

Nieuwe afstanden betekenen dat jullie waarschijnlijk ook extra vrijwilligers zoeken?

“Dat heb je goed gezien. Om de afstanden te begeleiden, zoeken we bijvoorbeeld kanoërs en suppers. Maar we zoeken ook mensen die het leuk vinden om te komen helpen opbouwen en afbreken. Daarnaast zoeken we schippers en EHBO’ers. Dus ja, we zoeken absoluut vrijwilligers. En dat geldt ook voor deelnemers. Wat ik al zei: qua aanmeldingen gaat het heel erg goed. Maar er is ruimte voor meer. Uiteindelijk hopen we op 29 augustus zoveel mogelijk mensen op de been te brengen, waarbij we er met zijn allen een mooi feest van maken, hopelijk ook met prachtige weersomstandigheden.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Je vertelde ook over de langere afstanden. Daar wordt al druk voor getraind, hè?

“De afgelopen periode hebben we clinics aangeboden. Daar deden bijvoorbeeld mensen aan mee die op nul begonnen, maar inmiddels keurig een borstcrawl kunnen doen. Momenteel vinden er onder andere in Meerstad trainingen plaats. Dat moet je niet zien als strak georganiseerde trainingen, maar het zijn echt momenten die bedoeld zijn om ervaring op te doen in open water. Maar het is ook breder dan dat: als organisatie vinden wij het belangrijk om verbinding te zoeken met de deelnemers. Om iedereen te leren kennen. Waardoor je elkaar versterkt en het ook duidelijk is wat je voor elkaar doet.”

Het is de twaalfde editie. Hoe uniek is dit evenement?

“Ik denk dat het zeer uniek is, met name omdat het jaarlijks plaatsvindt. Elders in het land zijn er natuurlijk ook mooie initiatieven waarbij er geld wordt opgehaald voor het goede doel. Maar deze zijn of incidenteel of minder groot. In de afgelopen elf edities hebben we gezamenlijk een bedrag van 1,7 miljoen euro opgehaald. Het is ook al lang niet meer een evenement voor alleen inwoners in Groningen. Ook deelnemers uit Drenthe en Friesland weten ons te vinden. En dan heb je het nog niet eens over de bekendheid: laatst waren we bij de zwemvierdaagse in de Papiermolen. Eigenlijk kent iedereen de Groningen Swim Challenge wel of heeft er eens van gehoord. Dat is bijzonder. En met elkaar komen we in actie om die nare ziekte uit te bannen.”

Meer informatie vind je op deze website. Op deze pagina kunnen deelnemers maar ook vrijwilligers zich aanmelden.