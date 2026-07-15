Groningen niet aantrekkelijk voor starters

Foto: Hans Mulder (Trebbe Bouw)

De gemeente Groningen komt niet voor op de Starters Index 2026. Dat is een lijst van gemeenten die starters de beste uitgangspositie bieden.

Schiedam komt als duidelijke winnaar uit de bus. Die stad biedt volgens het onderzoek de beste balans tussen betaalbaarheid, woningaanbod, voorzieningen en leefbaarheid. De top drie bestaat verder uit Den Haag en Leiden.

Een eerste koopwoning vinden is voor veel starters nog altijd een flinke uitdaging. Hoge huizenprijzen, een beperkte keuze en stijgende maandlasten maken het lastig om de woningmarkt binnen te komen. Bovendien zijn die kansen niet overal in Nederland gelijk. Uit de Starters Index 2026 van Financieren.nl blijkt dat juist middelgrote steden starters de beste uitgangspositie bieden voor een eerste koopwoning.

Hoewel Schiedam de ranglijst aanvoert, is Heerlen de meest betaalbare stad van Nederland. Met een gemiddelde WOZ-waarde van 1.881 euro per vierkante meter krijgen starters hier veruit de meeste woonruimte voor hun budget. Ook Leeuwarden (2.343 euro), Assen (2.472 euro) en Venlo 2.478 euro) behoren tot de goedkoopste steden. Groningen komt hier niet in voor.

Niet alleen de woning zelf, maar ook de woonomgeving speelt een belangrijke rol. Leiden scoort in de Starters Index het hoogst op voorzieningen. Supermarkten, horeca, winkels, huisartsen, kinderopvang en andere dagelijkse voorzieningen liggen hier opvallend vaak op loop- of fietsafstand. Den Haag volgt op de tweede plaats en profiteert van het uitgebreide voorzieningenniveau van een grote stad. Delft, Schiedam en Haarlem maken de top vijf compleet.