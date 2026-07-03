Groningen minst populaire bestemming voor zomervakantie in eigen land

Foto: Gemeente Groningen

Groningen was in de zomer van vorig jaar de minst gekozen provincie voor een vakantie in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het Vakantieonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Slechts twee procent van alle binnenlandse vakanties werd doorgebracht in onze provincie.

In totaal brachten Nederlanders 201.000 vakanties door in Groningen. Na Groningen werden ook Flevoland (225.000) en Utrecht (469.000) relatief weinig gekozen als vakantiebestemming. Gelderland was de populairste bestemming binnen Nederland, gevolgd door Noord-Holland (990.000) en Noord-Brabant (955.000).

Bijna driekwart van de Nederlanders van 15 jaar en ouder ging tussen 26 april en 1 oktober 2025 een of meer keer op vakantie; samen zijn dat 21,9 miljoen vakanties. Van die vakanties waren er 12,9 miljoen in het buitenland en 9,0 miljoen in Nederland. Daarmee is Nederland, ondanks de populariteit van buitenlandse reizen, nog altijd het meest gekozen vakantieland.