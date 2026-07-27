Groningen haalt tijdelijk minder water uit IJsselmeer na regenval

Foto: Joris van Tweel

De regen van zondag heeft de droogte tijdelijk iets verminderd. Gemiddeld viel er 10 millimeter regen in het gebied van Waterschap Hunze en Aa’s, dat bestaat uit de Stad, Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe. Door de regenval zijn de waterstanden weer redelijk op peil.

Vanwege de regen hoeft het waterschap minder water uit het IJsselmeer naar Groningen te pompen. Via gemaal Dorkwerd komt nu 8,5 kubieke meter water per seconde deze kant op. Dat is de helft van wat het gemaal maximaal kan aanvoeren. Als het de komende dagen warmer wordt en er meer water nodig is, wordt de aanvoer waarschijnlijk weer verhoogd.

Genoeg water

Volgens het waterschap is er op dit moment genoeg water beschikbaar. Wel daalt het waterpeil van het IJsselmeer langzaam. Dat komt doordat er meer water wordt gebruikt dan erbij komt.

Om de waterstanden op peil te houden, vraagt het waterschap boeren en andere gebruikers een melding te maken wanneer zij water uit de sloot of kanalen halen om hun land te besproeien. Zo weet het waterschap waar veel water wordt gebruikt en kunnen ze zorgen voor voldoende water in dat gebied.

Maatregelen

Ondanks de regen is het neerslagtekort iets groter geworden. Dat ligt nu gemiddeld op 110 millimeter. Door de verwachte warmte kan dat de komende dagen verder oplopen, aldus het waterschap. Daarom blijven de eerder aangekondigde maatregelen en adviezen gelden. Dat betekent dat boeren voorlopig moeten melden wanneer zij gaan beregenen.