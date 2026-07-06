Groningen en Drenthe investeren 10 miljoen in verouderde bedrijventerreinen

Gedeputeerden Willemien Meeuwissen (Drenthe) en Erik Jan Bennema (Groningen). Foto: Provincie Groningen

De provincies Groningen en Drenthe trekken gezamenlijk 10 miljoen euro uit om verouderde bedrijventerreinen nieuw leven in te blazen. Maandag ondertekenden gedeputeerden Erik Jan Bennema en Willemien Meeuwissen de oprichtingsakte van de Herstructureringsmaatschappij Drenthe-Groningen (HMDG).

In beide provincies liggen ruim 300 bedrijventerreinen. Ongeveer een vijfde daarvan is structureel verouderd. Veel panden staan leeg en de inrichting van de terreinen is niet efficiënt. Ook is er soms sprake van onveiligheid en ondermijnende criminaliteit.

De nieuwe herstructureringsmaatschappij moet daar verandering in brengen. De HMDG gaat samenwerken met gemeenten, bedrijven en investeerders om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Dat gebeurt onder meer door oude bedrijfspanden aan te kopen, te slopen of te vernieuwen.

Ook wil de organisatie investeringen stimuleren door partijen met elkaar te verbinden en leningen te verstrekken aan kansrijke projecten.

Met de economische impulsen willen de provincies voorkomen dat nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn. Beide provincies zijn voor de helft aandeelhouder van de HMDG en investeren ieder 5 miljoen euro als startkapitaal.