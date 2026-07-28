Groningen betuigt medeleven na aanslag in Berlijn: regenboogvlag wappert op Stadhuis

In 2019 wapperde de regenboogvlag ook op het Stadhuis. Foto: Wouter Holsappel

Op het Stadhuis wappert dinsdagavond de regenboogvlag. De gemeente wil hiermee haar medeleven laten blijken naar aanleiding van de aanslag afgelopen weekend in Berlijn.

“Met de vlaggen tonen we ons medeleven en staan we stil bij de herdenking die vanavond in Amsterdam plaatsvindt”, schrijft de gemeente. “Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun naasten en de lhbtiq+-gemeenschap.”

‘Islamitische terreuraanval’

In de Duitse hoofdstad waren zaterdag duizenden mensen aanwezig voor de jaarlijkse pride. Rond 22.00 uur reed een 21-jarige man op de Ahornsteig, een voetpad in het stadsparkgebied Tiergarten, met een witte bestelbus in op een groep mensen. Eén persoon kwam om het leven en 29 mensen raakten gewond. De Duitse autoriteiten spraken al snel het vermoeden uit dat het zou gaan om een ‘islamitische terreuraanval’. De verdachte kon aanvankelijk ontkomen, maar werd zondagavond aangetroffen op een volkstuinencomplex in het stadsdeel Spandau. Daar werd de man door agenten doodgeschoten toen hij naar verluidt met een steekwapen op hulpverleners was afgerend. Volgens de politie was de man ‘lid van het islamitische milieu’.

Herdenking en protest

In Amsterdam vindt deze dagen WorldPride plaats. Bij het Homomonument in de hoofdstad kwamen dinsdagavond honderden mensen bijeen om twee minuten stilte in acht te nemen. Burgemeester Femke Halsema (PRO) van de gemeente Amsterdam en voorzitter Myrtille Danse van belangenorganisatie COC hielden een toespraak. Naast een herdenking is de bijeenkomst ook een protest: aanwezigen willen duidelijk maken dat lhbti’ers nog steeds worden aangevallen vanwege wie ze zijn en van wie ze houden. Ook in andere steden, waaronder Arnhem, kwamen mensen samen om de slachtoffers te herdenken en steun te betuigen.