Groepsindeling districtsbeker bekend, stadsclubs onder andere naar Drenthe

Velocitas 1897 won de districtsbeker in 2025 (Foto Martijn Minnema)

De KNVB heeft de indeling voor de groepsfase voor de districtsbeker bekend gemaakt. Die leidde tot verbazing bij clubs. Waar clubs in vorige seizoenen veelal tegenstanders uit Stad en Ommeland troffen staan er nu ook verdere uitwedstrijden gepland.

Eerste klasser Be Quick 1887 en tweede klasser Oranje Nassau zitten samen in een poule met Drentse clubs Raptim en Noordscheschut. ON voorzitter Johan Lindemuller liet al weten niet blij te zijn met de indeling.

Ook Gorecht moet naar Drenthe, Dalen en Drenthina zijn de Drentse clubs die net als Gorecht tweede klasse spelen, het Winschoter WVV uit de eerste klasse is de andere tegenstander.

Nieuwbakken tweedeklasser Groen Geel treft DZOH (eerste klasse) en tweede klassers WKE’16 en Bedum.

Een aantal clubs zitten in een groep met drie teams.

Eerste klasser PKC’83 treft naast stadsgenoot SC Stadspark het Drentse Germanicus, beide tweedeklassers.

Eerste klasser Velocitas 1897 neemt het op tegen Peize en Winsum, beide uitkomend in de tweede klasse.

Tweede klasser Forward zit in de poule bij competitiegenoot GRC en eerste klasser Achilles 1894.

Zowel in de groepen met 3 als met 4 clubs gaan de nummers 1 en 2 door.

Ook de indeling van de clubs uit de derde tot en met de vijfde klasse is bekend. Daar gaat alleen de nummer 1 door. Hier zijn de reisafstanden gelijk gebleven.

De wedstrijden staan gepland voor het weekend van 29 augustus, daarna een midweekse ronde en in het weekend van 5 september is de laatste groepswedstrijd. Door de midweekse ronde kan de competitie een week eerder beginnen dan voorheen het geval was.

Het wedstrijdschema wordt later deze week bekendgemaakt.