Graffitikunstenaar beroofd tijdens werk aan muurschildering in tunnel onder Station Haren

Foto: Sven Folkerts via Facebook

Graffitikunstenaar Sven Folkerts is donderdagmiddag bestolen terwijl hij werkte aan een muurschildering in de Bradetunnel onder Station Haren. Folkerts en de politie zoeken daarom naar getuigen.

De portemonnee van Folkerts werd volgens de kunstenaar rond 13.55 tot 14.00 uur uit zijn auto gestolen, terwijl hij bezig was met de muurschildering. Volgens Folkers werd hij, zo stelt hij op zijn Facebook-pagina, door een van de vermoedelijke daders afgeleid door in gebrekkig Engels de weg te vragen, terwijl de ander de bestuurdersdeur van de auto opende en zijn portemonnee meenam.

Kort na de diefstal werd met de gestolen bankpassen betaald bij onder meer de Albert Heijn, Primera, de Multiphone Repair en de Mitra in Haren. Ook was er later nog een transactie onder de naam ‘Louisa Akkerman’. Het is niet duidelijk bij welke winkel of locatie die betaling is gedaan.

De twee verdachten zijn volgens Folkerts begin tot midden twintig jaar oud, ongeveer 1,70 tot 1,80 meter lang en hebben kort zwart haar en een getinte huid. Eén van hen droeg een opvallende ketting en rook sterk naar parfum. De ander was iets steviger gebouwd en hield zich tijdens het gesprek op de achtergrond.

Mensen die donderdagmiddag tussen 13.55 en 15.15 uur iets hebben gezien in de omgeving van de Bradetunnel, het station of het centrum van Haren, of beschikken over deurbel-, beveiligings- of dashcambeelden, worden gevraagd zich te melden.

Schildering na burgerinitiatief

De muurschildering in de Bradetunnel is een initiatief van de stichting Onbeperkt op de Fiets. Maria Romp uit Haren haalde daarvoor samen met de inmiddels overleden Freerk de Boer geld op tijdens sponsortochten op een duofiets. Na een voorbereiding van ongeveer anderhalf jaar begon graffitikunstenaar Sven Folkerts eind april met het aanbrengen van de schildering.

Het kunstwerk toont de vier seizoenen, met dieren en bloemen die in de omgeving van Haren voorkomen. De muurschildering is bedoeld om de tunnel op te fleuren en een herkenbare plek voor Haren te maken.

OOG sprak in april met Romp in het onderstaande item: