Lichtgewonde en aanhouding na geweldsincident bij asielzoekersopvang aan Europaweg

Foto: 112 Groningen

Bij een geweldsincident in de asielopvang aan de Europaweg is vrijdagavond één persoon lichtgewond geraakt. De politie hield een verdachte aan.

De politie kreeg rond 20.00 uur een melding van een conflict in het azc. In eerste instantie was onduidelijk wat er precies aan de hand was en werd ook melding gemaakt van een mogelijk steekincident.

Een politiewoordvoerder liet echter aan het AD weten dat het om een vechtpartij ging, waarbij over en weer klappen werden uitgedeeld. De vechtpartij resulteerde in één slachtoffer, die ter plaatse behandeld werd door ambulancepersoneel. De andere betrokkene is aangehouden en overgebracht naar een politiecel.