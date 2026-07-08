Gestolen ‘Siberische diamant’ na twintig jaar teruggevonden

Foto via Universiteitsmuseum Groningen

Een Siberische diamant die ongeveer twintig jaar geleden verdween uit het voormalige Natuurmuseum aan de Praediniussingel is teruggevonden in de fossielencollectie van het Hunebedcentrum in Borger. Komende vrijdag komt de steen, met daarin een ruwe diamant, terug naar Stad voor een speciale expositie.

De diamant, die nog vastzit in zijn Siberische moedergesteente, maakte deel uit van de mineralencollectie van verzamelaar Evert Hekman, die na zijn overlijden werd geschonken aan het voormalige Natuurmuseum.

Rond 2008 raakte de diamant onder mysterieuze omstandigheden vermist. Het Natuurmuseum, dat in datzelfde jaar ook de deuren sloot, vermoedde destijds dat de steen gestolen werd. Ondanks politieonderzoek en media-aandacht bleef de steen jarenlang onvindbaar.

Na bijna twintig jaar dook de Siberische diamant ineens op in Borger tijdens het uitzoeken van een collectie fossielen in het Hunebedcentrum aldaar. Hoe de steen daar terecht is gekomen, is niet bekend.

Maar de steen komt wel terug naar Groningen. Komende vrijdag wordt de diamant officieel overgedragen aan het Universiteitsmuseum Groningen. Daar is de steen vanaf die dag te zien in de tijdelijke tentoonstelling De Verloren Diamant. Met de tentoonstelling wil het museum ook aandacht vragen voor het belang van het zorgvuldig beheren en registreren van wetenschappelijke collecties.

De tentoonstelling rond de Siberische diamant is te zien tot en met 10 januari volgend jaar in het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in Het Jatstraat.